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Başkan Oğuz’dan yangın mağduru aileye yardım eli

Kahramankazan Belediyesi, çıkan yangın sonucu evleri kullanılamaz hale gelen Ünal Ailesi’ne yardım eli uzattı. 
Başkan Oğuz’dan yangın mağduru aileye yardım eli

Yangında büyük hasar gören evde incelemelerde bulunan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, evin yeniden onarılarak aileye her türlü yardımın yapılacağını söyledi. 

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, çıkan yangın sonucu Sarılar Mahallesi’ndeki evleri kullanılamaz hale gelen Nusret Ünal ve ailesini ziyaret etti. Başkan Oğuz ve beraberindeki ekipler, can kaybının yaşanmadığı yangın sonrası, kullanılamaz hale gelen evde hasar tespit çalışmalarında bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda evin ve içindeki eşyaların büyük oranda hasar gördüğü belirlendi. Başkan Oğuz, hasar tespit çalışmalarının ardından evin tamir ve tadilatının yapılması yönünde belediye ekiplerine talimat verdi. Yapılacak çalışmalar sonrasında ailenin evi, eskisinden daha iyi hale gelecek. Başkan Oğuz, yangın sonrası büyük bir yıkıma uğrayan Nusret Ünal ve ailesine, istedikleri tüm desteği vereceklerini kaydetti. 

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Büyük bir aileyiz

Başkanı Oğuz, Kahramankazan’da 55 bin nüfuslu büyük bir aile olduklarını belirterek, belediye olarak yardıma muhtaç vatandaşların sürekli yanında olduklarını söyledi. Su baskını, sel, yangın ve doğal afetlerden zarar gören vatandaşları da asla yalnız bırakmadıklarının altını çizen Oğuz, “Büyük Kahramankazan ailesi olarak, ailemizin tüm fertlerinin acı ve sevinçli anlarında yanındayız. Nusret Ağabeyime ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Can kaybının yaşanmaması bizleri mutlu etti. Ailemize geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Yaraların sarılması için her türlü destekte bulunacağımızı ilettik. İnşallah, çalışmalar sonucu Ünal ailemiz eskisinden daha iyi bir eve kavuşacak” dedi. 

Nusret Ailesi mutluluğu

Nusret Ünal ise evlerinin bu duruma gelmesinin kendilerini derinden yaraladığını, can kaybının ya da herhangi bir yaralanmanın yaşanmamasının ise en büyük tesellileri olduğunu kaydetti. Ünal, Kahramankazan Belediye Başkan Serhat Oğuz ve belediye ekiplerine kendilerine verdikleri destekten dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Her zaman yanımızda olduklarını bilmek en büyük mutluluğumuz” diye konuştu.
 

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