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Başkan Oğuz’un eşi Nergiz Oğuz’dan şiddet mağduru kadınlara ziyaret

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un eşi Nergiz Oğuz, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla şiddet mağduru olan ve sonrasında Kahramankazan’a yerleşen kadınları ziyaret etti.
Başkan Oğuz’un eşi Nergiz Oğuz’dan şiddet mağduru kadınlara ziyaret

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un öğretmen eşi Nergiz Oğuz, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla anlamlı ziyaretler gerçekleştirdi.

Nergiz Oğuz, ziyaretler kapsamında eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet görmüş kadınları yalnız bırakmadı. Şiddet mağduru olmalarının ardından, Kahramankazan’da ikamet etmeye başlayan kadınlar ve çocuklarıyla yakından ilgilenen Oğuz, kendileriyle sohbet etti. Şiddet mağduru kadınlara çiçek takdim eden Oğuz, evdeki çocuklara ise oyuncaklar hediye etti. Nergiz Oğuz’un ziyaretinden son derece mutlu olan çocukların sevinçleri görülmeye değerdi. Fedakâr anneler de bu anlamlı ziyareti için Nergiz Oğuz’a teşekkür etti. Ziyaretler sırasında kadınlar ve çocuklarıyla yakından ilgilenen Oğuz’a, belediye sağlık ve sosyal yardım ekipleri de eşlik etti.

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Her zaman yanınızdayız

Nergiz Oğuz, hangi türde olursa olsun kadına yönelik şiddet olaylarının bir an evvel son bulması temennisinde bulunurken, “Kahramankazanımızda ikamet eden eşinden hem fiziksel hem de psikolojik şiddet görmüş kadınlarımızı ziyaret ettim. Dertlerine ortak olmaya çalıştım. Pırıl pırıl evlatları için hayat mücadelesi eden, kadınlarımızın her daim yanındayız. Günün sonunda en büyük mutluluğumuz ise minik yavrularımızın sevinç çığlıkları oldu” diye konuştu.

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