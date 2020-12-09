Başkan Ramazan Şimşek'ten gençlere müjde

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ankara’nın en büyük gençlik merkezinin Gölbaşı’nda hayata geçeceğinin müjdesini verdi.

Sık sık gençler ile bir araya gelerek, gençlerin fikir ve önerilerini dinleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile imzalanan protokol sonrası Ankara'nın en büyük gençlik merkezi olma özelliğini taşıyan Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nin Gölbaşılı gençlerin hizmetine sunulacağını söyledi. Mogan ve Eymir Gölü’nü görüşüyle Ankara’da eşsiz benzersiz bir konumda olan Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’ne dair detayları da paylaşan Başkan Ramazan Şimşek “ Bünyesinde profesyonel ellerle hazırlanmış etüt merkezi, toplantı salonu, kütüphane, konferans salonu, bilim merkezi, fotoğraf - resim - müzik - drama atölyeleri bulunan Ahmet Yesevi Kültür Merkezi Gölbaşılı gençlerimize şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. ” dedi.

Gençlerin eğitimine katkı sağlanacak

Gençlere verdiği önemi her fırsatta dile getiren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Ahmet Yesevi Kültür Merkezi’nde gençlerimiz bir taraftan keyifle zaman geçirirken bir taraftan da bilim, sanat ve spor ile buluşabilecek. Müzik ve drama atölyelerine katılan gençlerimiz yeteneklerini keşfedebilecek” açıklamasında bulundu.