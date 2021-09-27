Başkan Ramazan Şimşek’ten Taksicilere Ziyaret…

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek taksi duraklarını ziyaret ederek taksiciler ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Son olarak Gölbaşı Park Eymir TOKİ Taksi Durağı esnafını ziyaret eden Başkan Ramazan Şimşek, taksici esnafının taleplerini yerinde dinledi. Taksilerdeki hijyen çalışmalarını da yakından inceleyen Başkan Ramazan Şimşek “Halkımızın ve esnafımızın sağlığı her şeyin başında geliyor. Sizlere bu dönemde yapmış olduğunuz hizmetler ve araçlarınızda sağladığınız hijyen kuralları sebebiyle çok teşekkür ederim. Belediyemiz her zaman yanınızda olacak. Bütün istekleriniz ve önerileriniz için lütfen bizler ile iletişime geçmekten çekinmeyin” ifadelerini kullandı.



