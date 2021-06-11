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Başkan Serhat Oğuz, projelerini anlattı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’u ziyaret etti. Oğuz, misafirine hayata geçirdikleri uygulamalar ve yapım aşamasında olan projelere ilişkin bilgi verdi.
Başkan Serhat Oğuz, projelerini anlattı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, MHP Kahramankazan İlçe Başkanı Murat Özkan ve beraberindeki heyetle birlikte Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’u ziyaret etti. Başkan Oğuz, misafirlerini makamında ağırladı. Oğuz, Yıldırım ve beraberindekilere belediye hizmet binasını gezdirerek yapılan çalışmalar, yapımı devam eden ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Ziyaret kapsamında Ankara ve Kahramankazan kent gündemi masaya yatırılarak, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. 

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Memnuniyetle takip ediyoruz

Başkan Oğuz, ziyaretin son derece anlamlı ve önemli olduğunu belirterek, Yıldırım ve beraberindekilere teşekkür etti. Yıldırım da, gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten dolayı Oğuz’a teşekkür ederek, “Başkanlığı dönemindeki hizmetlerini memnuniyetle takip ettiğimiz Serhat Oğuz Bey’e teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim” diye konuştu.

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