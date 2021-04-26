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Başkan Serhat Oğuz tedavi edilen atmacayı doğaya bıraktı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, tedavi sürecinin ardından göklerde yeniden özgürce uçabilmesi için atmacayı yaşam alanına bıraktı. 
Başkan Serhat Oğuz tedavi edilen atmacayı doğaya bıraktı

Kahramankazan Belediyesi, kanadından vurularak yaralanmış halde bulunan bir atmacayı yaşama döndürdü. 

Kanadından vurdular 
Vatandaşlar tarafından yapılan ihbarı değerlendiren Kahramankazan Belediyesi ekipleri, yaralı halde bir atmaca buldu. Ekipler buradaki ilk müdahalelerinin ardından, atmacayı Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdi. Kanadından yaralandığı belirlenin atmacanın yapılan incelemenin ardından silahla vurulduğu tespit edildi.

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Ameliyat başarılı geçti 
Silahla vurularak ağır şekilde yaralanan atmaca, burada hemen ameliyata alındı. Belediye veterinerince ameliyat edilen atmaca, başarılı geçen ameliyatın ardından yaşama tutundu.

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Dostumuz yeniden özgürce uçabilecek
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, atmacayı tedavi sürecinin ardından göklerde yeniden özgürce uçabilmesi için yaşam alanına bıraktı. Sokak hayvanlarına ve doğadaki yabani hayvanlara karşı her zaman duyarlı olduklarını belirten Oğuz, “Onlar bizim dünyayı ve yaşam alanımızı paylaştığımız can dostlarımız. Can dostlarımız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Ekiplerimiz atmacaya gerekli müdahaleleri yaparak, dostumuzun yaşama tutunmasını sağladı. Dostumuz tekrar göklerde özgürce uçabilecek olması bizleri çok mutlu etti” dedi. Oğuz, Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin sokak hayvanlarına ve ilçenin coğrafi yapısı gereği yaban hayatına ciddi katkılar sunduğunu söyledi.

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