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Başkan Serhat Oğuz vatandaşın yanında

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, vatandaşları düğün ve cenazeler başta olmak üzere acı ve tatlı tüm anlarında yalnız bırakmıyor.
Başkan Serhat Oğuz vatandaşın yanında

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, göreve geldiği günden bu yana vatandaşlarla iç içe oluyor. Oğuz, düğün ve cenazeler başta olmak üzere tüm acı ve tatlı günlerinde vatandaşları yalnız bırakmıyor. Katıldığı düğün, nişan, sünnet gibi etkinliklerde vatandaşların mutluluğunu paylaşan Oğuz, cenazelerde ise vatandaşların üzüntüsüne ortak oluyor. Oğuz ilçedeki hasta ve bakıma muhtaç vatandaşları da bir an olsun yalnız bırakmıyor. Gerçekleştirdiği ziyaretlerle hastalara geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Oğuz, yeni doğan bebekler için ailelere eşiyle birlikte göz aydınlığı ziyaretleri gerçekleştiriyor.

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Büyük bir aileyiz

Başkan Oğuz, 57 bin nüfuslu Kahramankazan'da yaşayan tüm vatandaşlarla birlikte büyük bir aile olduklarını belirterek, “Belediye başkanı seçildiğim günden bu yana ailemizin tüm fertleriyle sürekli iç içeyiz. Vatandaşlarımızı acı ve tatlı günleri başta olmak üzere hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz. Sevinçler paylaşıldıkça artar, hüzünler ise paylaşıldıkça azalır. Buradan hareketle vatandaşlarımızla güzel bir ilişki kurduk. Gittiğimiz evlerde, girdiğimiz ortamlarda sıcak ve samimi şekilde karşılanıyoruz. Bu bizim en büyük mutluluğumuz. Ziyaretlerimizde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi’nin selamlarını iletiyoruz. Atalarımızın da dediği gibi 'cenazede gözyaşı, düğünde halay başı olmak' anlayışını benimseyerek çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

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