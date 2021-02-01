  • BIST 1.492
  • Altın 430,328
  • Dolar 7,1790
  • Euro 8,6834
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 4 °C
»

Başkan Serhat Oğuz'dan sanayi ziyareti

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sanayi alanında yoğun bir potansiyele sahip olan ilçelerindeki fabrika, üretim tesisi ve iş yerlerini ziyaret ediyor. 
Başkan Serhat Oğuz'dan sanayi ziyareti

Oğuz, sohbet ederek kolaylıklar dilediği işçi ve sanayicilerin her zaman yanında olduklarını belirterek, “İstihdam yaratan, üreten başımızın tacıdır. Onlar için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

baskan-oguzdan-isci-ve-sanayicilere-ziyaret-(7).jpeg

Başkan Oğuz, sanayi alanında Ankara’nın ve Türkiye’nin önemli kümelenmelerinden birine ev sahipliği yapan ilçelerinde anlamlı ziyaretler gerçekleştiriyor.

baskan-oguzdan-isci-ve-sanayicilere-ziyaret-(5).jpeg

Sohbet edip, kolaylıklar diliyor
Oğuz bu kapsamda, ilçedeki fabrika, üretim tesisi ve iş yerlerini sürekli olarak ziyaret ediyor. Burada ekmek parası için çalışan işçilerle buluşan Oğuz, sohbet edip hâl hatır sorduğu emekçilere çalışmalarında kolaylıklar diliyor. Oğuz, öğle yemeği ve çay için verilen molalarda işçilerle birlikte yemek yiyerek, çay içiyor. Oğuz ayrıca, işletme sahipleriyle de görüşerek, sorun ve isteklerini dinliyor. Oğuz, ziyaretlerini düzenli olarak sürdürüyor.

baskan-oguzdan-isci-ve-sanayicilere-ziyaret-(2).jpeg

Her zaman yanlarındayız
Başkan Oğuz, tarım ve hayvancılık ilçesi olan Kahramankazan’ın aynı zamanda, sanayi ve üretim alanında da önemli bir potansiyeli sınırları içerisinde barındırdığını söyledi. 55 bin nüfuslu ilçelerinin sınırları içeresinde 4 bine yakın sanayi işletmesinin bulunduğunu ifade eden Oğuz, buralarda 120 bine yakın insanın istihdam edildiğini kaydetti. Sanayici ve işçilerin her zaman yanında olduklarının altını çizen Oğuz, “Başkentimizin ve Türkiye’mizin büyümesine ekonomisine ciddi katkılar sağlayan tüm işçi ve sanayicilerimiz önemli bir görev yürütüyor. Kahramankazan Belediyesi olarak biz de onlara bu görevlerinde her anlamda yardımcı olmaya çalışıyoruz. İstihdam yaratan, üreten başımızın tacıdır. Onlar için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mamak, tasarrufla ışıl ışıl 01 Şubat 2021 Pazartesi 04:33
  • İdlib’e 20 tırdan oluşan Cansuyu01 Şubat 2021 Pazartesi 03:28
  • Başkan Ertuğrul Çetin Asker Uğurladı01 Şubat 2021 Pazartesi 02:36
  • Meydanlara ücretsiz internet01 Şubat 2021 Pazartesi 01:27
  • Şehit Umut Coşkun’un adı Mamak’ta Yaşatılacak01 Şubat 2021 Pazartesi 00:34
  • Keçiören Belediyesi'nden pandemi sürecinde rekor destek01 Şubat 2021 Pazartesi 00:31
  • Keçiören’de fiyat denetimi 01 Şubat 2021 Pazartesi 00:30
  • Keçiören'de ağaçlar taşınıyor01 Şubat 2021 Pazartesi 00:29
  • Hijyen mesaisi sürüyor01 Şubat 2021 Pazartesi 00:26
  • Can dostların moda atölyesi01 Şubat 2021 Pazartesi 00:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti