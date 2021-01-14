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Başkan Settar Aslan heba olan işçilere dikkat çekti "Onların yeri pazarlar değil ormanlardır"

Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan 8 bin 600 mevsimlik işçisinin son 2 ay içerisinde işten çıkarıldığını, işçilerin geçimlerini sağlamak için pazarlarda ve inşaatlarda çalışmak zorunda kaldıklarını söyledi.
Başkan Settar Aslan heba olan işçilere dikkat çekti "Onların yeri pazarlar değil ormanlardır"

Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan 8 bin 600  orman işçisinin son 2 ay içerisinde işten çıkarıldığını, işçilerin bu yüzden pazarlarda ve inşaatlarda çalışarak geçimlerini sağlamak zorunda kaldıklarını söyledi. Settar, bu karara tepki göstererek, “Onlar vatan savunması yapıyorlar, onlar ormanlarımızı koruyorlar. Yaşatmak için can oluyorlar can veriyorlar. Onların yeri pazarlarda limon satmak değil, onların yeri inşaatlarda amelelik yapmak değil, onların yeri ormanlardır” dedi.

PAZARDA LİMON SATIYORLAR
Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan 8 bin 600 işçinin iki ay içinde işlerinden çıkarıldığını söyleyerek, “Biz kardeşlerimizle sürekli irtibat halindeyiz. Bazısı pazarlarda limon satıyor, bazısı inşaatlarda amelelik yapıyor. Büyük emeklerle yetiştirilen kalifiyeli, uzman kadroların bu şekilde heba edilmesine son verilmeli.”

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ORMANLARDA 12 AY İŞ VAR
“Diğer meslek gruplarını asla ve asla küçümsemiyorum ama bizim en iyi yaptığımız iş ormancılık. Ormanlarda 12 ay işimiz var. Şuan meydana gelen yangınlarda sadece bir arazöz şoförü bir de işçi bulabilirlerse gönderebiliyorlar. Bunun yanında ormanlarımızda fidanlama, damgalama, bakım onarım gibi bir çok işimiz var.”

MÜJDE BEKLİYORUZ
Israrla anlatmak istediğimiz de bu; ormanlarımız kendiliğinden oluşmuyor, büyümüyor, gelişmiyor. Orman işçisini sadece ateşi söndüren işçiler olarak yorumlamak yanlıştır. Devlet büyüklerimizden 12 ay iş 12 ay çalışma imkanı müjdesi bekliyoruz. Böylece kardeşlerimizin de sorunlarına bir çözüm bulunacağını düşünüyorum”  ifadelerini kullandı.

YANGINLAR SADECE YAZIN ÇIKMIYOR
Konu hakkında yetkin birçok kişi açıklama yaparak orman işçilerinin yangınların önlenmesinde ki önemine değindi. Uzmanlar, “Yangınlarımız ilk yarım saat içerisinde kontrol altına alınmadığı avam ifade ile ya denizde ya da karada ancak söndürülebilir. Bu sebeple ormancılık alanında ateşle mücadele eden işçilerimizin yetersiz olması, yorgun olması, motivasyonunun düşük olması doğrudan başarısızlık olarak hanemize yazılmaktadır. Bunun yanı sıra sadece yaz aylarında değil kış aylarında da birçok orman yangını meydana gelmektedir. Ormancılığın kara ayları olarak adlandırılan bu aylarda işçilere çalışma imkânı verilmesini, işçilerin mağdur edilmemesinin son derece önemlidir” şeklinde konuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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