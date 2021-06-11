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Başkan Şimşek çevre haftası sebebiyle öğrencilerle çöp topladı

Çevre dostu çalışmaları ile Gölbaşı’nın çehresini değiştiren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Mogan Gölü’nde öğrenciler ile renkli bir etkinliğe imza attı.
Başkan Şimşek çevre haftası sebebiyle öğrencilerle çöp topladı

Çevre Haftası kapsamında Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı’nda öğrenciler ile bir araya gelerek temizlik kampanyasını harekete geçiren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, geri dönüşme ve çevreye yönelik projelerine değindi. “Bugün; havasıyla, suyuyla, toprağıyla içinde yaşadığımız çevrenin günüdür. Çevre; insan ve tabiat varlıklarının birbirleriyle etkileşim içinde bulunduğu bir sistemdir” diyerek konuşmasına başlayan Başkan Şimşek “İnsanlık, varoluşundan bu yana çevresini kendi ihtiyaçları doğrultusunda biçimlendirmeye çalışmış, bu zaman zarfında da çevreyi etkilemiş ve ondan etkilenmiştir. Nasıl ki tabiatın insan hayatı üzerinde derin tesirleri varsa, bizlerin faaliyetleri de tabiat üzerinde tesirde bulunmaktadır. Hedefimiz gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmaktır.

Anayasamızda ifade edildiği üzere “herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir”. Bu anlayış çevre politikalarımızın esasını oluşturmaktadır. Bildiğiniz üzere Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsünde bulunan Mogan ve Eymir Gölleri değişik türlerden binlerce kuş türünün barınmasına imkân sağlamaktadır. Havaların ısınması ve baharın gelmesiyle birlikte kuş cennetine dönüşen gölde, doğanın hareketliliğini izlemek insanlara keyif vermektedir. Bu değerimizi korumak ve geleceğimiz olan siz değerli öğrencilere aktarmak adına Mogan Dip Çamuru temizlenmesi projesi devam etmektedir. Dünyada sadece Mogan Gölü çevresinde yetişen ve Gölbaşımızın simgesi olan Sevgi Çiçeğinin korunması çalışmaları devam etmekte, her yıl binlerce tohum ekilmektedir. Tabii kaynakların yönetiminde; var olan kaynakların korunması birinci önceliğimizdir. Koruyarak kullanmak, en önemli prensibimizdir” dedi.

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İkili toplama sistemini önemsiyoruz

Geçtiğimiz günlerde hayata geçirdikleri ikili toplama sistemi hakkında da konuşan Başkan Ramazan Şimşek “Sıfır Atık Projesi kapsamında ikili toplama sitemine geçiş ve kaynağında ayrı toplama çalışmalarımız devam etmektedir. Bu amaçla salgın dönemi normalleşme sürecine girildiği bu günlerde; Eymir Mahallesi TOKİ bölgesinde hanelerden atıkların ayrı toplanması konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılmış, vatandaşlarımıza ev ev ayrı toplama ekipmanı dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Bundan sonraki süreçte salgının etkisinin azalmasına paralel olarak çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Hepinize yaşanabilir ve temiz bir çevrede, mutlu ve sağlıklı bir ömür dilerim” açıklamasında bulundu.

Konuşma sonrası Başkan Şimşek, stantları öğrenciler ile birlikte gezerek bilgi verdi. Program, Ramazan Başkan Şimşek’in öğrencilere geri dönüşümü ve çevreyi anlatan hediyeler vermesi ile son buldu. 

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