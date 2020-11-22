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Başkan Şimşek “Hobi Park Projesi” alanında incelemelerde bulundu

Mogan Gölü’nün kenarında bulunan park alanına yapılacak olan “Hobi Park Projesi” alanına ziyarette bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, incelemelerde bulundu.
Başkan Şimşek “Hobi Park Projesi” alanında incelemelerde bulundu

Mogan Gölü’nün kenarında bulunan park alanına yapılacak olan “Hobi Park Projesi” alanına giderek hayata geçecek olan proje detaylarını yakından inceleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Hobi Park Projesi” içerisinde; model uçak pisti, model tekne alanı, karavan kamp alanı, speedway alanı, motocross alanı, padok alanı ile otopark, kafeterya, atölye, ofis, depo ve wc alanları yapılması planlanmakta. Projenin önümüzdeki sene yapımı başlayacak. Gölbaşımız ve Ankara’mız değerine değer katacak” açıklamasında bulundu.

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Gölbaşı Belediyesi sınırları, Mogan Gölü park alanı içerisinde yaklaşık 150.000 m2 üzerinde kurulacak olan “Hobi Park Projesi” hakkında diğer detayları da paylaşan Ramazan Şimşek “Hobi Park; özellikle gençlerin ve çocukların kişiliğini, toplumsal ve motor becerilerini açığa çıkarmasında, gelişimini destekleyici, isteyerek, hoşlanarak yapacağı ve günümüz dünyasının vazgeçilmezleri arasında olan bilgi teknolojilerine dayalı fiziksel aktivite ve sporun da içinde yer aldığı eğitici, öğretici 7’den 70’e her kesimin keyifli zaman geçireceği bir alan olacak” ifadelerini kullandı.

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