  • BIST 86.778
  • Altın 248,429
  • Dolar 6,0264
  • Euro 6,7280
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 21 °C
»

Başkan Şimşek öğrencilerle buluştu

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, her yıl kutlanan Çevre Haftası programında öğrencilerle buluştu.
Başkan Şimşek öğrencilerle buluştu

Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından bu yıl 4.sü düzenlenen ‘Çevre Şenliği’, Atatürk Sahil Parkı’nda, Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Emniyet Müdürü Murat Sapmaz, Belediye Başkan Yardımcıları ve Gölbaşı İlkokulu’ndan 150 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda öğrencilere ambalaj atıklarının kaynağında ayrı ayrı toplanması konusunda bilgiler verilirken; köpük balon, illüzyon, sosis balon, buble gösterileri sergilendi ve sahne yarışmaları, pamuk şeker dağıtımı, şişme kaykay, zıp zıp, tetrapak gibi eğlenceler sunuldu.

kullan-2.jpg

Başkan Şimşek programda yaptığı konuşmada, gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve yeşil bir çevre bırakmanın önemli bir görev olduğuna dikkat çekerek: “Gölbaşı Belediyesi olarak doğa, insan, hayvan ve bitki sağlığını korumaya azami özen gösteriyoruz. Temiz ve sağlıklı bir doğa; çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirastır. Çevre Günü vesilesiyle vatandaşlarımızı, güzel ve temiz bir çevre için sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyor, tüm insanların barış ve huzur içinde, doğanın korunduğu bir dünyada yaşaması umuduyla Dünya Çevre Haftası’nı kutluyorum.” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Balâlılar buluştu Estergon Kalesinde buluştu29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:12
  • Gönül sofrası Başak Mahallesi’nde29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:10
  • Başkan Şimşek öğrencilerle buluştu29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:06
  • Başkan Balcı: 'Makamda değil sokakta'29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:05
  • Başkentliler dinletileri sevdi29 Mayıs 2019 Çarşamba 00:04
  • Kırşehirliler'den Ankara'ya çıkartma28 Mayıs 2019 Salı 15:48
  • Baraj Doluluk Oranları 28 Mayıs 2019 Ankara - ASKİ28 Mayıs 2019 Salı 08:28
  • Elektrik Kesintisi 28 Mayıs 2019 Ankara - Başkent EDAŞ28 Mayıs 2019 Salı 08:27
  • Su Kesintisi 28 Mayıs 2019 Ankara - ASKİ28 Mayıs 2019 Salı 08:26
  • Başkan Memiş Çelik nikah kıydı28 Mayıs 2019 Salı 00:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti