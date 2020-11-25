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Başkan Şimşek'ten filyasyon ekibine ziyaret

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek filyasyon çalışanlarını ziyaret etti. Ekiple bir araya gelerek sohbet eden Başkan Ramazan Şimşek, çalışanlara teşekkürlerini iletti.
Başkan Şimşek'ten filyasyon ekibine ziyaret

Pozitif vaka sayılarında artış yaşandığını bu günlerde özveri ile çalışan filyasyon ekibini ziyaret ederek teşekkürlerini ileten Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Sağlık çalışanlarımız pandemi sürecinden bu zaman kadar gerek ailelerinden gerekse sevdiklerinden uzakta kalarak özveri ile çalışıyor. Filyasyon ekiplerimiz ise koronavirüs test sonucu pozitif çıkan hastalara ulaşarak, bu süreci izole bir şekilde atlatmalarını sağlıyor. Gölbaşı’nda hizmet eden ekip nezdinde büyük özveri ile çalışan bütün sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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Sağlık çalışanlarına meyve ikram ettikten sonra, Gölbaşı Belediyesi serasında üretilen Kasımpatı çiçeğini de takdim eden Ramazan Şimşek, ayrıca fillasyon ekibinde çalışan diş hekimlerinin 22 Kasım Dünya Diş Hekimler Gününü ’de kutladı.

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