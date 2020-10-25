Başkan Şimşek'ten taksilere siperlik

Taksici esnafını ziyaret ederek, siperlik ve hijyen kiti hediye eden Gölbaşı belediye Başkanı ramazan Şimşek “Sağlıklı yolculuklarınız bol kazançlarınız olsun” dedi.

Gölbaşı Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında toplum sağlığını korumak için yoğun mesaisini sürdürüyor. Salgın süreci boyunca hem esnafa hem de vatandaşlara hijyen paketi ve maske dağıtımı yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, vatandaşların sık kullandıkları taksi duraklarını ve esnafı ziyaret ederek siperlik ve dezenfektandan oluşan hijyen çantası verdi. Her fırsatta esnafı ziyaret ederek yanlarında olduklarını dile getiren Ramazan Şimşek “Esnafımızın zor şartlar altında çalıştıklarını düşünerek sizler için gereken tedbirleri Gölbaşı Belediyesi olarak almaya çalışıyoruz. Taksilerimizin içerisine müşterileriniz ile gerekli mesafeyi korumak için siperlik montaj ettik. Ayrıca dezenfektan desteği de sağlıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yanınızda olacağız” ifadelerini kullandı.

Taksici esnafı ise Ramazan Şimşek’e verdiği destekler ve hizmetler nedeniyle teşekkür etti.