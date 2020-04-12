Başkan Süleyman Acar: “Hiçbir Vatandaşımızı Mağdur Etmedik”

İçişleri Bakanlığı tarafından 12 Nisan saat 24.00’e kadar 30 büyükşehirde ve Zonguldak`ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşların ekmek ve eczane alışverişleri Kızılcahamam Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanıyor.

Koronavirüs salgınıyla mücadelesini birçok alanda sürdüren Kızılcahamam Belediyesi, 2 günlük sokağa çıkma yasağıyla birlikte vatandaşların ekmek ve eczane ihtiyaçlarını kapılarına kadar götürüyor.

“Vatandaşımızı Mağdur Etmiyoruz”

Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşın mağdur olmaması için bir çok hizmeti hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Acar, “Devletimiz vatandaşımızın sağlığı için tedbirlerini almaya devam ediyor. Biz de Kızılcahamam Belediyesi olarak vatandaşımızın mağdur olmaması için 7 gün, 24 saat sahada görevimizin başındayız” dedi.

Vatandaşa evde kalma çağrısında da bulunan Acar şunları söyledi:

“İlçemizin ve insanlarımızın sağlığını korumak için virüsü en az hasarla, hatta herhangi bir olumsuzluk yaşamadan atlatmak için çalışmalarımız hassasiyetle devam ediyor. Mahalle, sokak ve caddeleri yıkayarak dezenfekte çalışmalarını sürdüren ekiplerimizin yanı sıra Vefa Sosyal Destek Grubu da vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını aksatmadan yerine getiriyor. Evde kalalım, kendi sağlığımızı ve sevdiklerimizin sağlığını tehlikeye atmayalım” dedi.