Başkan Süleyman Acar'dan esnaf ziyareti

Kızılcahamam ilçesindeki esnaf ve iş adamalarına ziyarette bulunan Belediye Başkanı Süleyman Acar, Şehit Mehmet Erdem Caddesi’ndeki esnafı ziyaret etti.

Esnafları ziyaret eden Acar, esnafların sorunlarını da dinledi. Şehit Mehmet Erdem Caddesindeki bütün işyerlerini tek tek gezen Başkan Acar, esnafa hayırlı işler dileyip, samimi sohbetler de bulundu. Bir kıraathaneye giderek halkla da çay içip sohbet den başkan Acar, belediyenin çalışmaları hakkında halka bilgi verdi. Cadde sakinlerinin sorunlarını dinleyen Acar “bizi burada Kızılcahamam ve Kızılcahamamlıyı en iyi konuma getirme çalışması ve çabası içindeyiz. Bize düşen görev neyse onu yerine getirmeye hazırız. Yeter ki esnafımızın işi iyi olsun halkımızın yüzü gülsün” dedi.





Yapılan ziyaretlerin amacının esnafla ve halkla istişare etmek olduğunu söyleyen Başkan Acar, sorunları yerinde görmek, ortak bir akılla sorunları çözmek, belediyenin çalışmalarını halka anlatmak, partili, partisiz ayrım yapmadan esnafları dolaşarak şehrin sorunlarını dinlediklerini ve çalışmalarımızı halkla paylaştıklarını, sadece seçim öncesi değil her gün çeşitli geziler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Halkla bütünleşerek yapılacak hizmetlerin daha verimli ve isabetli olacağını belirten Başkan Acar “halkın ve esnafın yanlarında olduğumuzu bilmesi görmesinin çok önemli” şeklinde açıklamada bulundu.

Belediyenin yaptığı çalışmalardan çok memnun olduklarını ve Belediye Başkanı Süleyman Acar’ın’in, sık sık esnafları ziyaret edip, sorunlarını dinlemesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyleyen esnaflar başkana olan sevgilerini dile getirdiler.