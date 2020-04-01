Başkan Süleyman Acar'dan Milli Dayanışma Kampanyasına destek

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Milli Dayanışma Kampanyasına 1 aylık maaşını bağışlayarak destek oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar 1 aylık maaşını bağışlayarak destek oldu.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar yapmış olduğu açıklamada "Zor günlerden geçiyoruz. Birlik ve dayanışma içinde, birbirimizi gözeterek, birbirimize sahip çıkarak bu zor günleri aşacağız inşallah. Biz birlikte Türkiye’yiz. Birlikte güçlüyüz. Salgına karşı mücadelemizden de hep birlikte galip çıkacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı ve öncülük ettiği milli dayanışma kampanyası, birlik ve beraberliğimizin somut sonuçlarını ortaya koyacaktır. Kendilerine öncülüğü ve yol açıcılığı için şükranlarımı sunuyorum. Kızılcahamam Belediye Başkanı olarak Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'na ben de 1 aylık maaşımla katılıyorum. Bu zor günleri birlik ve dayanışma içinde aşacağız inşallah." ifadelerini kullandı.