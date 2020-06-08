Başkan Taklacı'dan küçük esnaf hatırlatması

ANKAMOB Başkanı Taklacı, “Kamu bankalarının 'Sosyal Hayatı Destek' kredi paketi kapsamında küçük esnafa ulaşması ve tek tek anlaşma yapması zor olabilir. Onlarla da meslek odaları aracılığıyla anlaşma sağlasın. Küçük esnafı unutmasın” dedi.

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ( ANKAMOB ) Başkanı Hüseyin Taklacı , kamu bankalarının " Sosyal Hayatı Destek " kredi paketi kapsamında tek tek esnafa ulaşmasının zor olacağını esnafla meslek odaları üzerinden görüşebileceklerini söyledi. Taklacı, mobilya sektörünün açılmasına yakın süreçte corona virüs salgınının başladığını belirterek, “Alınan önlemler çoğu iş yerinin az çalışmasına ve satış oranlarının gerilemesine neden oldu” dedi.

MESLEK ODALARI ÜZERİNDEN BAĞLANTIYA GEÇİLEBİLİR

Taklacı, kamu bankalarının kurumsal firmalar dışında küçük esnafa tek tek ulaşarak anlaşma yapmasının zor olabileceğini ifade ederek şu öneriyi getirdi:

"Sosyal hayatı destek kredi paketine ilişkin mobilya sektörü olarak talebimiz bankalar küçük esnafı da unutmasın, onlarla da meslek odaları aracılığıyla anlaşma sağlasın. Meslek odası üyeliği bulunan esnafımız da herhangi bir anlaşmaya gerek kalmaksızın destekten rahatlıkla faydalansın ve müşterilerine yüzde 0,55 aylık faiz oranıyla satış yapabilsin. Böylece hem vatandaşımızın alışveriş yapabileceği alternatif çoğalsın hem de daha fazla sayıda esnafımız kazansın.”

DESTEKLER OLUMLU YANSIYACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ’ın açıkladığı destek ve kredilerin özellikle yeni evleneceklere ve ev eşyasını yenileyeceklere büyük kolaylık sayılacağını ifade eden Taklacı, “Konut, taşıt, tatil, sosyal hayatı destek paketleri doğrudan ve dolaylı olarak pek çok sektörü canlandıracak. Konut kredi paketiyle mobilya ile lokomotif sektör olan inşaat sektörü de canlanacak, bu da mobilya sektörüne çok olumlu yansıyacak. Böylece sosyal hayatı destek kredi paketiyle mobilya sektörü olarak bizde geç de olsa sezonu açmış olacağız” dedi.

Erkal Erdoğan/İLKSAYFA