  • BIST 109.637
  • Altın 371,512
  • Dolar 6,7879
  • Euro 7,6751
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 15 °C
»

Başkan Taklacı'dan küçük esnaf hatırlatması

ANKAMOB Başkanı Taklacı, “Kamu bankalarının 'Sosyal Hayatı Destek' kredi paketi kapsamında küçük esnafa ulaşması ve tek tek anlaşma yapması zor olabilir. Onlarla da meslek odaları aracılığıyla anlaşma sağlasın. Küçük esnafı unutmasın” dedi. 
Başkan Taklacı'dan küçük esnaf hatırlatması

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, kamu bankalarının "Sosyal Hayatı Destek" kredi paketi kapsamında tek tek esnafa ulaşmasının zor olacağını esnafla meslek odaları üzerinden görüşebileceklerini söyledi. Taklacı, mobilya sektörünün açılmasına yakın süreçte corona virüs salgınının başladığını belirterek, “Alınan önlemler çoğu iş yerinin az çalışmasına ve satış oranlarının gerilemesine neden oldu” dedi. 

kredi-002.jpgMESLEK ODALARI ÜZERİNDEN BAĞLANTIYA GEÇİLEBİLİR
Taklacı, kamu bankalarının kurumsal firmalar dışında küçük esnafa tek tek ulaşarak anlaşma yapmasının zor olabileceğini ifade ederek şu öneriyi getirdi: 
"Sosyal hayatı destek kredi paketine ilişkin mobilya sektörü olarak talebimiz bankalar küçük esnafı da unutmasın, onlarla da meslek odaları aracılığıyla anlaşma sağlasın. Meslek odası üyeliği bulunan esnafımız da herhangi bir anlaşmaya gerek kalmaksızın destekten rahatlıkla faydalansın ve müşterilerine yüzde 0,55 aylık faiz oranıyla satış yapabilsin. Böylece hem vatandaşımızın alışveriş yapabileceği alternatif çoğalsın hem de daha fazla sayıda esnafımız kazansın.” 

DESTEKLER OLUMLU YANSIYACAK   
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı destek ve kredilerin özellikle yeni evleneceklere ve ev eşyasını yenileyeceklere büyük kolaylık sayılacağını ifade eden Taklacı, “Konut, taşıt, tatil, sosyal hayatı destek paketleri doğrudan ve dolaylı olarak pek çok sektörü canlandıracak. Konut kredi paketiyle mobilya ile lokomotif sektör olan inşaat sektörü de canlanacak, bu da mobilya sektörüne çok olumlu yansıyacak. Böylece sosyal hayatı destek kredi paketiyle mobilya sektörü olarak bizde geç de olsa sezonu açmış olacağız” dedi.

Erkal Erdoğan/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?08 Haziran 2020 Pazartesi 20:00
  • Türkiye güvenli mi?08 Haziran 2020 Pazartesi 13:47
  • Tarihçi Erdoğan’dan isim tepkisi 08 Haziran 2020 Pazartesi 12:44
  • Ankara hava durumu 8 Haziran 202008 Haziran 2020 Pazartesi 09:30
  • Koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüsete son durum...08 Haziran 2020 Pazartesi 09:10
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 8 Haziran 2020 - ASKİ08 Haziran 2020 Pazartesi 09:09
  • Elektrik Kesintisi 8 Haziran 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ08 Haziran 2020 Pazartesi 09:09
  • Su Kesintisi 8 Haziran 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ08 Haziran 2020 Pazartesi 09:09
  • Kimsesiz mülteci çocuklar devşiriliyor08 Haziran 2020 Pazartesi 00:40
  • Finlandiya'da Öğretmen Olmak 408 Haziran 2020 Pazartesi 00:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti