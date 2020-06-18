Başkan Taklacı'dan yıpranma payı çağrısı; ihtiyaçtan öte zorunluluktur

ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı, boyacı esnafının çok tehlikeli iş kolu sınıfında çalıştığını belirterek, “4. senelerini 5 yıla tamamlanarak boyacılara yıpranma payı verilmesi ihtiyaçtan öte zorunluluktur” dedi.

ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı, boyacı esnafının çok tehlikeli iş kolu sınıfında çalıştığını belirterek, “4. senelerini 5 yıla tamamlanarak boyacılara yıpranma payı verilmesi ihtiyaçtan öte zorunluluktur” dedi.

Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Odası ( ANKAMOB ) Başkanı Hüseyin Taklacı boyacı esnafının çok tehlikeli iş kolları sınıfında çalıştığını belirterek sigortada yıpranma payı verilerek 4 senesinin 5 sene sayılması gerektiğini söyledi. Taklacı, boya işi yapan esnafın ilerleyen yıllarda devamlı kimyasala maruz kalarak hastalanabildiğinin altını çizdi. Taklacı, “Boyacı esnafımızın sağlık koşulları düşünülerek emeklilikte yıpranma payı verilmesi ve erken emeklilikten faydalanması bir ihtiyaçtan öte zorunluluktur” ifadelerine yer verdi.

İLERLEYEN YILLARDA HASTALIKLARA YAKALANANLAR VAR

Boyacı esnafının sağlık sorunları yaşayabildiğine değinerek yıllardır yıpranma payı konusunda girişimlerde bulunduklarını ifade eden Taklacı,

“Boya işini yapanlar ağar iş yapıyorlar. Devletimiz bu çalışanların sınırlarını belirlemiş ve çok tehlikeli sınıfta demiş. Bu kadar tehlikeli bir sınıfta olduğu için madencilerin yasası neyse onlar da aynı yasayla iş yeri çalıştırıyor. Bu yüzden devletimizin boyacı esnafına yıpranma payı vermesi gerekiyor. Boyacı esnafımız belirli yaştan sonra kimyasal maddeyle devamlı temas ettikleri için hastalıklara yakalanabiliyorlar. Bu yüzden devletimizin esnafımızın 4 senesini 5 sene sayıp yıpranma payı vermesi gerekiyor. Bu sorunu yıllardır dile getiriyoruz dile getiremeye devam edeceğiz. Boyacı esnafının yıpranma payı en doğal hakkı. Boyacı esnafının vergi mükellefiyeti süresi belli, ustalık belgeleri var, kalfalık belgeleri de var, çalışma süreleri de belli. Esnafımız zor şartlarda yaşamını sürdürüyor” diye konuştu.

ÖVÜNDÜĞÜMÜZ ÜRÜNLER ONLARIN EMEĞİ

Yurt dışına gönderilen ve dünyada beğeni toplayan ürünlerin boyacı esnafının emeği olduğuna dikkat çeken Taklacı, “Boyacı esnafımızın sağlık koşulları düşünülerek emeklilikte yıpranma payı verilmesi ve erken emeklilikten faydalanması bir ihtiyaçtan öte zorunluluktur. İnsan hakkıdır. Yurtdışına gönderdiğimiz gururla övündüğümüz, katma değer sağladığımız mobilyalarımızda boyacılarımızın emeğidir. Yıllardır ülkemizin boya işlerini yapıyorlar. Ülkemizdeki bütün boyacıların yıpranma kapsamı altına alınması gerekiyor. Boya satıcıları az tehlikeli, imalatçıları tehlikeli, boyacılar çok tehlikeli sınıfta değerlendiriliyor. Boyacı esnafımıza bu desteğin kesinlikle verilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA