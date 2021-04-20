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Başkan Turgut Altınok, sahura kadar denetimde

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sabahın erken saatlerinden gece sahura kadar 20 mahallede denetimlerde bulundu.
Başkan Turgut Altınok, sahura kadar denetimde

Başkan Altınok, “Kar kış, yağmur çamur demeden hizmete devam ettik. Mahallelerimizi denetleyerek şehrimizin röntgenini çektik.  Cadde ve sokaklarımızda geç saatlere kadar ilçemizin ihtiyaçlarını tek tek tespit etmeye devam ediyoruz.” dedi.

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“YAŞAM TERCİHİNDE İLK SIRADA OLACAĞIZ”
Başkan Altınok, Keçiören’i yaşam tercihinde ilk sıraya taşımak için mesai mefhumu tanımaksızın çalışmaya devam ettiklerini söyleyerek, “Keçiören, yaşam tercihinde bir numara olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yeni hizmet ve eserlerimizle inşallah yine ilk sırada olacağız. Cadde, sokak, park ve pazarlarımızı gece gündüz gezerek şehrimizin ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Mahallelerimizin eksiklerini gidermek için derhal çalışmalarımızı başlatıyoruz.” ifadelerini kullandı.
 

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