Başkan Turgut Altınok'tan minik sporculara ziyaret

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Ayvalı Mahallesi’ndeki denetimleri sırasında belediyeye ait ücretsiz halı sahada idman yapan futbol kulübünün minik sporcu ve antrenörleriyle buluştu.

Keçiören Belediyesi tarafından ücretsiz olarak hizmet veren Ayvalı Mahallesi Zeki Polat Parkı’ndaki halı saha ilçede faaliyet gösteren futbol kulüplerinin idman yapma noktası oldu. Mahalle denetimleri sırasında idman yapan bir futbol kulübünün öğrencileriyle ve kulüp antrenörleriyle buluşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, minik futbolcuların penaltı atma isteğini ise geri çevirmedi. Altınok, kaleye geçen genç futbolculara ve antrenörlere attığı derslik penaltılarla alkış topladı.

BAŞKAN ALTINOK: ÖĞRETMEN YA DA FUTBOLCU OLMAK İSTİYORDUM

Penaltı atışlarının ardından minik futbolcu ve antrenörlerle sohbet eden Altınok, “Belediye başkanı olmadan önce ya öğretmen ya da futbolcu olmak istiyordum. Ancak partimiz ‘aday ol’ dedi ben de aday oldum ve Keçiören’e hizmetkâr oldum.” diye konuştu.

“KEÇİÖREN’E YENİ SPOR KOMPLEKSLERİ KAZANDIRACAĞIZ”

Keçiören’deki spor tesislerin sayısını artırdıklarını ve halı sahaları ücretsiz yaptıklarını da söyleyen Altınok şunları aktardı:

“Gençlerimizi ve çocuklarımızı kötü alışkanlıktan uzak tutmak, onların enerjilerini atmalarını sağlamak için spor yatırımlarımızı artırıyoruz. İlçemizde halı sahaları ücretsiz hale getirdik. Halı saha ve spor tesislerimizin sayısını daha da artıracağız. Spor yatırımlarımızda bize destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ediyorum. Şehrimize 2021 yılında da yeni spor tesisleri ve spor kompleksleri kazandırmaya devam ediyoruz.”