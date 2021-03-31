  • BIST 1.392
  • Altın 453,410
  • Dolar 8,2475
  • Euro 9,6912
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 5 °C
»

Başkan Turgut Altınok'tan minik sporculara ziyaret

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Ayvalı Mahallesi’ndeki denetimleri sırasında belediyeye ait ücretsiz halı sahada idman yapan futbol kulübünün minik sporcu ve antrenörleriyle buluştu.
Başkan Turgut Altınok'tan minik sporculara ziyaret

Keçiören Belediyesi tarafından ücretsiz olarak hizmet veren Ayvalı Mahallesi Zeki Polat Parkı’ndaki halı saha ilçede faaliyet gösteren futbol kulüplerinin idman yapma noktası oldu. Mahalle denetimleri sırasında idman yapan bir futbol kulübünün öğrencileriyle ve kulüp antrenörleriyle buluşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, minik futbolcuların penaltı atma isteğini ise geri çevirmedi. Altınok, kaleye geçen genç futbolculara ve antrenörlere attığı derslik penaltılarla alkış topladı. 

dsa_8024-001.jpg

BAŞKAN ALTINOK: ÖĞRETMEN YA DA FUTBOLCU OLMAK İSTİYORDUM
Penaltı atışlarının ardından minik futbolcu ve antrenörlerle sohbet eden Altınok, “Belediye başkanı olmadan önce ya öğretmen ya da futbolcu olmak istiyordum. Ancak partimiz ‘aday ol’ dedi ben de aday oldum ve Keçiören’e hizmetkâr oldum.” diye konuştu. 

dsa_8007-001.jpg

“KEÇİÖREN’E YENİ SPOR KOMPLEKSLERİ KAZANDIRACAĞIZ”
Keçiören’deki spor tesislerin sayısını artırdıklarını ve halı sahaları ücretsiz yaptıklarını da söyleyen Altınok şunları aktardı:
“Gençlerimizi ve çocuklarımızı kötü alışkanlıktan uzak tutmak, onların enerjilerini atmalarını sağlamak için spor yatırımlarımızı artırıyoruz. İlçemizde halı sahaları ücretsiz hale getirdik. Halı saha ve spor tesislerimizin sayısını daha da artıracağız. Spor yatırımlarımızda bize destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ediyorum. Şehrimize 2021 yılında da yeni spor tesisleri ve spor kompleksleri kazandırmaya devam ediyoruz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Yayalar Kırmızı Çizgimiz" projesine destek01 Nisan 2021 Perşembe 00:18
  • Gölbaşı ve İncek'te noterler hizmete giriyor01 Nisan 2021 Perşembe 00:17
  • Başkan Turgut Altınok'tan minik sporculara ziyaret01 Nisan 2021 Perşembe 00:15
  • Başkan Serhat Oğuz vatandaşın yanında31 Mart 2021 Çarşamba 04:21
  • Mobil Atık Getirme Merkezi Altıya Yükseldi31 Mart 2021 Çarşamba 03:18
  • Başkan Ertuğrul Çetin uyarılarda bulundu31 Mart 2021 Çarşamba 02:17
  • ABB Başkanı Mansur Yavaş '2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü'ne aday gösterildi31 Mart 2021 Çarşamba 00:45
  • 1 yılda 30 ton dezenfektan, 2,5 milyon maske dağıtıldı31 Mart 2021 Çarşamba 00:28
  • Teşekkür belgesi takdim edildi31 Mart 2021 Çarşamba 00:25
  • Kösrelik mesire alanı seferberliği31 Mart 2021 Çarşamba 00:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti