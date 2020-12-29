Başkan Ünal'dan "Camilerden çalıştıralım önerisi"

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal, yılbaşında yasakları ihlal edenlere “camileri temizleme cezası” verilmesini önerdi. Ünal “Faydasız bir işi faydalı bir işle kapatabilirler” dedi.

Türkiye Kamu Sen Konfederasyonu’na bağlı Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, yılbaşında yasakları ihlal edenlere yönelik çarpıcı bir yaptırım önerisinde bulunarak, “ camileri temizleme cezası ” verilmesini istedi.

KEYFİ UYMAYANLAR OLUYOR

Koronayla mücadele kapsamında yılbaşında 3 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacağını hatırlatan Ünal, şunları kaydetti:

"Ülkemizde son alınan kararla hafta sonları cuma akşamından pazartesi sabahına kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yılbaşı münasebeti ile de bu yasak 4 gün olarak belirlendi. Tabii herkes bu kurallara harfi harfine uymuyor. Kimisinin geçerli sebepleri olduğu için sokağa çıkıyor kimisi ise keyfiyetten dışarılarda geziyorlar. İşte biz de diyoruz ki keyfi olarak boş yere sokağa çıkıp yasağı dinlemeyen ve güvenlik güçlerini zor durumda bırakan bu insanları camii, mescit gibi ibadethanelerimizde zaruri olarak 1 günlüğüne çalıştıralım. Camilerimizin temizliğinde olur, bakımlarında olur veyahut cami görevlisinin belirleyeceği bir işte çalıştırılabilirler.”

CAMİLERİMİZİN İHTİYACI VAR

“Ülkemizde 90 binden fazla cami mevcut ve bu dini mekanlarımızın personel ihtiyaçları var. Din görevlilerimizin çoğunluğu, cami ve mescitlerimizin ihtiyaçlarının aksamaması ve namaz kılmaya gelen insanların mağdur olmamaları için temizlik, bakım- onarım gibi işleri kendileri üstleniyor. Sokağa çıkma yasağını dinlemeyip, yasa ihlali yapan vatandaşlarımız da hiç değilse faydalı bir iş yapmış olurlar. Bu aynı zamanda bir kamu hizmetidir.”

YETKİLİLERE SESLENİYORUM

“Buradan yetkililerimize sesleniyorum: Yılbaşında, yasağı dinlemeyip ihmal eden, keyfiyetten ve boş yere sokaklarda dolaşan, eğlence mekanlarında toplanan insanları cami hizmetlerinde çalıştıralım. İnanın kendileri de bu işten dolayı sevineceklerdir. İşin hem sevap kazanma yönü var hem de devletin bir işinde görev alma yönü var. Faydasız bir işi faydalı bir işle kapatabilirler.”

BU BİR FIRSATTIR

“Vatandaşlarımızın da bu çağrımızı haklı bulacaklarına düşünüyorum. Ha şunu diyebilirsiniz alkol alan, eğlence mekanlarında gün geçiren insanları camiye neden alalım sorusu akla gelebilir. İşte burada o insanlar camilerimizde, mescitlerimizde görev alsınlar ki hatalarını anlasınlar. Bu onlar için büyük bir fırsattır."

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