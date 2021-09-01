  • BIST 1.472,070
  • Altın 485,19
  • Dolar 8,3230
  • Euro 9,8100
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 23 °C
»

Başkan Vahap Seçer, köpeğin saldırdığı polisin şikayeti üzerine ifade verdi

MERSİN'de, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, köpeklerin kendisine saldırması nedeniyle düşüp, yaralanan polis memurunun şikayeti üzerine Valilik tarafından gönderilen müfettişe ifade verdi.
Başkan Vahap Seçer, köpeğin saldırdığı polisin şikayeti üzerine ifade verdi

Mersin'de daha önce belediyeye sokak köpekleriyle ilgili şikayette bulunduğunu belirten polis memuru, iddiaya göre 29 Mayıs günü yolda yürüdüğü sırada köpeklerin saldırısına uğradı. Bir anlık panikle ayağı kayıp, düşerek yaralanan polis memuru, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer hakkında şikayetçi oldu. Seçer, hakkındaki şikayetle ilgili Mersin Valiliği'nin görevlendirdiği müfettişe ifade verdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Seçer, "Sabah namaza giderken havlayan köpekten ürken 'polis memuru'nun şikayeti üzerine Valilik'in gönderdiği müfettişe ifade verdim. Korktuğu için beni şikayet eden memura mı bu şikayeti ciddiye alıp soruşturma açana mı yanayım? Allah sonumuzu hayretsin!" ifadesini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk sanat müziği sanatçısı İnci Çayırlı vefat etti01 Eylül 2021 Çarşamba 02:23
  • Tekirdağlı balıkçılar, törenle avlanmaya uğurlandı01 Eylül 2021 Çarşamba 02:22
  • Niğde’de gölete düşen genç, boğularak hayatını kaybetti01 Eylül 2021 Çarşamba 02:21
  • Galata Kulesi'nde 30 Ağustos programı düzenlendi30 Ağustos 2021 Pazartesi 23:23
  • Hatay’da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi30 Ağustos 2021 Pazartesi 23:23
  • Marmaris'te binlerce kişi fener alayına katıldı30 Ağustos 2021 Pazartesi 23:22
  • Elazığ'da 2 ayrı kaza: 12 yaralı30 Ağustos 2021 Pazartesi 22:25
  • Adıyaman’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı30 Ağustos 2021 Pazartesi 22:24
  • Tokat'ta fener alayı düzenlendi30 Ağustos 2021 Pazartesi 21:27
  • Otomobil 25 metre uçurumdan yuvarlandı: 1 yaralı30 Ağustos 2021 Pazartesi 21:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti