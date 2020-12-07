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Başkan Yardımcısı Düğmeci: Onların bir gün değil her gün yanlarındayız

Dünya Engelliler Günü kapsamında Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ile birlikte engelli  vatandaşlara ziyaret gerçekleştirdi. 
Başkan Yardımcısı Düğmeci: Onların bir gün değil her gün yanlarındayız

Pandemi sebebiyle ziyaret ettiği vatandaşları kapıdan selamlayarak hediyeler veren ikili, engellilerin her zaman yanında olacaklarının sözünü verdi. Gerçekleştirdikleri ziyaretlerden dolayı mutluluğunu ifade eden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Düğmeci, “ 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde özel vatandaşlarımıza ziyaretlerde bulunarak engelli kardeşlerimizle bir araya geldik. Onların gözlerindeki sevgiyi gördükçe biz de mutlu olduk. Mamak Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz uygulamalarla onların bir gün değil her gün yanlarındayız. Herkesin belediyesi, her kesimin sesi olarak çıktığımız hizmet yolculuğunda engelli kardeşlerimizin de sesiyiz” dedi.

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Yüzleri güldü
Düğmeci ve Özel’in ilk ziyareti Aşık Veysel Mahallesi oldu. 26 yaşındaki Ayşegül Koyun’u ziyaret eden ikili boyama yapmayı çok seven genç kıza, boyama kitabı, boya kalemi seti ve hijyen paketi hediye etti. Ardından sırayla Büyük Kayaş ve Başak Mahallesi’nde engelli vatandaşları ziyaret eden Düğmeci ve Özel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, radyo dinlemeyi çok seven 23 yaşındaki Tuğçe Erkoyun ve boncuk dizmeyi çok seven 26 yaşındaki Bünyamin Akbenli’ye de radyo ve hijyen paketi hediye etti.

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