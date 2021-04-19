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Başkan Yaşar çalışmaları denetledi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin farklı noktalarında gerçekleştirilen alt yapı çalışmalarını yerinde denetledi.
Başkan Yaşar çalışmaları denetledi

Yenimahalle genelinde gerçekleştirilen alt yapı çalışmalarını inceleyerek bilgi alan Yaşar, “Göreve geldiğimizde amacımız altyapı konusunda eksiksiz bir ilçe yaratmaktı. Bu hedefi büyük oranda başarmış durumdayız” dedi.

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İlçenin dört bir yanında altyapı çalışması
Yenimahalle Belediyesi ilçede yapılan bütün altyapı çalışmalarını kendi emekçisi ve kendi araç gereçleri ile gerçekleştiriliyor. Ekipler son olarak Kuzey Yıldızı, İvedik, Karacakaya Mahalleleri ve Güvercinlik bölgesinde alan düzenleme, alan temizliği, yol açımı ve asfalt onarımı hizmeti yürütürken Işınlar, İnönü, Uğur Mumcu, Tepealtı, Ata Mahalleleri ve Batıkent Kapalı Pazar Yeri bölgesinde bordür onarımı ve kaldırım yapımı işlemlerini gerçekleştiriyor.

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Yenimahalle emekçileri vatandaş için çalışıyor
Yaşar, “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizde altyapı konusunda zoru başardık. Yenimahalle’nin emekçileri altyapı konusunda yaz kış demeden 24 saat vatandaşa hizmet sunuyor. İlçemizde kaldırımsız sokak kalmasın, vatandaş evine temiz ve güvenli şekilde ulaşsın düşüncesiyle aralıksız çalışıyoruz. Ekiplerimiz, yeni gelişen mahallelerde yol açımı ve asfalt serimi gibi çalışmaların yanında bozuk ve onarım isteyen bölgelerde çalışmalarını eksiksiz sürdürüyor. Yenimahalle’de vatandaş odaklı çalışmaya ve ilçemize değer katmaya devam edeceğiz” dedi. 

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