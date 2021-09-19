Başkan Yaşar esnafla buluştu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yeni Başkent Oto Sanayi Sitesi’ni ziyaret etti.

Bölge esnafı ile birlikte Atatürk büstünün de açılış kurdelesini kesen Yaşar “Bugün hangi konumda olursak olalım her şeyimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz” dedi.

Atatürk, mazlum milletlere örnek olmuştur

Esnafla sohbet eden Yaşar “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkenin kurtarıcısı ve kurucusudur. Sadece Türk milletine değil, mazlum milletlere de örnek olmuş bir liderdir. İmkânsızlıklar içerisinde bir Kurtuluş Savaşı kazanılmıştır. Atatürk’ün bize emaneti olan Cumhuriyetin değerleri ve onun gösterdiği hedefe doğru yürüyerek bugünlere geldik. Eğer ben Afyon’un bir köyünden çıkarak Başkentimiz Ankara’da belediye başkanıysam, birileri bakan, başbakan, cumhurbaşkanıysa hepimiz bu konumu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz” dedi.

Atatürk’ün değerini dünya biliyor

Atatürk’ün değerini sadece biz değil bütün dünya biliyor diyerek sözlerini sürdüren Yaşar “Dünyanın neresine giderseniz gidin her yerde bir Mustafa Kemal Atatürk büstü ya da meydanı var. Atatürk, demokrasinin özümsenmesi ve gelişmesi için İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm mazlum milletlere örnek olmuştur. Bugün ezan sesi duyuluyor, al bayrak dalgalanıyorsa, Atatürk’ün Türk milletiyle birlikte verdiği kurtuluş mücadelesi sayesindedir. Türk milleti sonsuza kadar Atatürk’e ve Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkacaktır ” şeklinde konuştu.

Başkan Yaşar’a teşekkür

Başkan Yaşar’a esnafa verdiği destekten ötürü teşekkür eden Yeni Başkent Oto Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Er “Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Başkan Fethi Yaşar’a yönetim kurulu olarak teşekkür ederim. 3 buçuk yıldır sanayimizi geliştirmek ve güzelleştirmek adına çalışıyoruz. Bu süreçte Fethi Başkan her sıkıntımızda yanımızda durdu. Sanayimizi Ankara’da marka haline getirmek ve tanıtmak için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

