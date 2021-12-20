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Başkan Yaşar, İmamoğlu’nu ağırladı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, CHP’nin Kayseri'de düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu makamında misafir etti.
Başkan Yaşar, İmamoğlu’nu ağırladı

Belediye çalışmaları hakkında Yaşar’dan bilgi alan İmamoğlu’nu, ziyarette Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal ve Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu da yalnız bırakmadı.

Yenimahalle Belediyesi projeleriyle örnek

Türkiye için dayanışma ve işbirliğiyle çok çalışmaya devam edeceğiz mesajı veren ikili, “Vatandaşlarımızın yaşamaktan mutluluk duyduğu bir Türkiye için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.İmamoğlu, Yenimahalle Belediyesi’nin örnek projelere imza attığını ve yapılan işleri yakından takip ettiğini söyledi.

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Bu makamlara hizmet etmek için geldik

İmamoğlu’nun gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yaşar ise, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’de ağırlamaktan onur duyuyorum. Bizim sevdamız bu millete hizmet etme sevdasıdır. Bu makamlara hizmet etmek için geldik. Bu görevi de layıkıyla, en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu. İmamoğlu, Başkan Yaşar’a İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’nin kitaplarından hediye etti.

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