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Başkan Yaşar muhtarlarla bir araya geldi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Corona virüsüne karşı Yenimahalle’de alınan önlemler konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.
Başkan Yaşar muhtarlarla bir araya geldi

Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda düzenlenen toplantı öncesi muhtarlara el dezenfektanı ve maske dağıtıldı. Ateş ölçümleri de yapılan muhtarlar sosyal mesafeyi koruyarak oturdu. Toplantıda Başkan Yaşar, “Biz yerel yöneticiler siz muhtarlarla işbirliği içinde çalışarak vatandaşlarımıza yardımcı olacağız. Bu süreçte vatandaşlarımız kendilerini ve ailelerini korumaya çalışırken bizler de kentimizi korumakla yükümlüyüz. Dezenfektan çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek, vatandaşlarımıza destek olacağız ” dedi.

Evden çıkmayan yaşlılara kapıda yemek servisi

65 yaş üstü, kronik hastalıkları olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmesi nedeniyle evlerinden çıkamayanlar için yemek servisi yapılacağını duyuran Başkan Yaşar,  “Bizim tespitlerimiz dışında siz mahalle muhtarlarımızın da yardımıyla sokağa çıkma yasağı olan, ihtiyaçlarını karşılayamayan, kimsesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerine yemek servisi yapacağız. Her ailenin kendine ait sefer tasıyla üç çeşit yemeği evlerine her gün bırakacağız.  Bu zorlu süreçte aşevimiz vatandaşlarımızın yanında olacak ”dedi.

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Ortak mücadele etmeliyiz

Yenimahalle’de Corona virüsünün yayılım göstermemesi için ilçe genelinde yapılan çalışmaları mahalle muhtarlarına aktaran Yaşar, bugüne kadar 500 kamusal alanı ve belediye hizmet binasını dezenfekte ettiklerinin altını çizdi.  Yaşar, “Muhtarlarımız da bizim gözümüzden kaçabilecek yerler hakkında bilgi verirse dezenfekte çalışmalarımız hiç durmadan devam edecek. Mahallelerinde dezenfekte yapılması gereken yerleri tespit ederek belediyemiz ile iletişime geçecek. Ülkemizi ve dünyayı tehdit eden bu virüsün etkilerinden en az zararla kurtulmamızın yolu birlikte mücadeleden geçiyor. Genel ve yerel yönetimler bir arada mücadele etmeliyiz. Vatandaşın da gereken uyarıları dikkate alarak evinden çıkmaması gerekmektedir. Bu durumun sağlanması için mahalle muhtarlarımız ve belediyemiz olarak ortak çalışma yürüteceğiz. Kronik hastalar ve özellikle 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaması corona virüsünün yayılımını azaltmak adına büyük önem taşıyor” dedi.

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