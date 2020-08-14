Başkan Yaşar muhtarlarla buluştu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, belediyenin İlk Adım Salonu’nda düzenlenen kahvaltıda mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Muhtarların yoğun ilgi gösterdiği toplantıya Başkan Yaşar’ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu, Hüseyin Boran, Erhan Aras, birim müdürleri ve Yenimahalle Muhtarlar Derneği

Başkanı Ahmet Şimşek de katıldı.

İçinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle sosyal hayattan uzaklaşıldığını, gelenek ve göreneklerin değişim gösterdiğini belirten Yaşar “Dünyada bu virüsün ne zaman biteceği belli değil. Belediyelerin, yerel yönetimlerin ve ailelerin bütçeleri bu süreçte büyük yara aldı. Yaşamımız her geçen gün zorlaşıyor. Böylesine sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz” dedi.

Devletin tüm kurumları ortak mücadele etmeli

Yenimahalle Belediyesi olarak virüsün Avrupa’ya sıçradığı tarihten itibaren tüm birimleriyle önemli tedbirler aldığını ifade eden Yaşar “ İlçe genelinde belediyeye ait kapalı spor salonları, eğitim merkezleri, kreşler ve kültür merkezlerini kullanıma kapattık. Sağlık İşleri Müdürlüğümüz öncülüğünde ilk günden bu yana ilçemizde salgın durumunu günlük şekilde takip ediyoruz. Devlet bir bütündür. Devletin yetkili tüm kurumları bir bütünlük içerisinde bu virüsle mücadele etmelidir. Maalesef bu bütünlüğü ben göremiyorum. Benim bölgemde olan bir vakayı sağlık müdürlüğünün bildirmesi gerekiyor. Vakanın görüldüğü noktada belediye olarak önlem almamız ve ne yapmamız gerektiğini bilmemiz lazım. Biz bu vakaları muhtarlar ve site yöneticilerinden öğreniyoruz” şeklinde konuştu.

Aldığımız bilgiler dahilinde vaka görülen binaları baştan aşağı dezenfekte ediyoruz diyen Yaşar “Bu hastalıktan korunmanın üç yolu var; maske, sosyal mesafe ve temizlik. Haftanın 7 günü vatandaşın bildirimlerine geri dönüş yapıyoruz. Bu zor dönemde vatandaşa destek olmak için kolonya dezenfektan ve maske üretim atölyeleri kurduk. Taksi durakları, berberler ve kuaförler, muhtarlıklar, karakollar birçok noktada dağıtım gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu.

Yenimahalle tüm birimleriyle hizmete devam ediyor

Pandemi sürecinde belediyenin alt yapı çalışmaları, asfalt serimi, park bakım ve onarımı gibi genel hizmetlerinin de aralıksız devam ettiğini belirten Yaşar, “Pandemi dönemini fırsat bilerek Yakacık Mesire alanını baştan aşağı yeniledik. Ayrıca Nazım Hikmet Kültür Merkezi büyük salonu tümüyle yenileyerek daha kullanışlı hale getirdik. Bununla birlikte Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün yeni bina inşaatı devam ediyor ve yakın zamanda açılışını yapacağız. Yenimahalle’ye hizmet için geldik, kimseyi ayırt etmeden ve ilçeyi geleceğe taşıyarak çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Muhtarlardan Başkan Yaşar’a teşekkür

Yenimahalle’de eşit hizmet anlayışı ile çalışarak muhtarları bir araya getiren Yaşar’a teşekkür eden Yenimahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Şimşek, “Yenimahalle’de birlik ve beraberlik için çalışarak vatandaşa hizmet eden ve muhtarların isteklerine duyarlı davranan bir belediye başkanı var. Kendisine vatandaşın sorunlarına çözüm ürettiği ve duyarsız kalmadığı için teşekkür ediyorum” dedi.

