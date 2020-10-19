Başkan Yaşar, muhtarlarla kahvaltıda buluştu

Yenimahalle Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla ilçe muhtarlarını Yenimahalle İlkadım Salonu’nda bir araya getirdi.

Başkan Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltı programına; Yenimahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Şimşek, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Yaşar Neslihanoğlu ve muhtarlar katıldı.

Kahvaltıda; bütün muhtarlara, yeni yatırımlar hakkında bilgi veren Başkan Yaşar, muhtarların önemine de dikkat çekerek, "Muhtarlar; devletin de demokrasinin de ilk kapısıdır” dedi.

“Bizim makamlarımız siyaset makamları değil”

Yenimahalle muhtarlarıyla her zaman uyum içinde çalıştıklarını belirten Başkan Yaşar “Muhtarlarını dinlemeyen yerel yönetici başarısız olmaya mahkumdur. Benim kapım muhtarlara her zaman açık oldu, geride bıraktığımız 11 yıl boyunca kimseyi kimseden ayırmadım. Çünkü bizim makamlarımız siyaset makamı değil. Yenimahalle’yi seviyorum. Sizleri seviyorum. Gününüz kutlu olsun” dedi.

Yenimahalle’de bir dizi yeni yatırım başlıyor

Muhtarlara yeni başlayacak olan yatırımlar hakkında bilgi de veren Yaşar, yıl sonuna kadar; Turgut Özal Mahallesi’ne Cumhuriyet Akademisi ve 500 kişi kapasiteli kütüphane, Ata Mahallesi’ne kreş ve yüzme havuzu spor tesisi, Serhat Mahallesi’ne Yaşlı Yaşam ve Alzheimer Merkezi, Çiğdemtepe Mahallesi’ne kapalı Pazar yeri ve sosyal tesisleri, Macun Mahallesi’ne cami, Pamuklar, Çiğdemtepe ve Barıştepe Mahallelerine Taziye Evi, Karşıyaka’ya Toplumsal Dayanışma Merkezi (Derman Market), Memlik, Karacakaya ve Susuz’a Köy Konağı Demetevlere de çok katlı otopark yapılacağını müjdeledi.

“Bizler şanslı muhtarlarız”

Yenimahalle Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Şimşek de “Yenimahalle’nin yerel yöneticileri olarak sizinle geçirdiğimiz 11 yılda belediye başkanımız olarak muhtarların işlerini kolaylaştırmak için elinizden geleni yaptınız. Ayrım yapmadan bizden gelen talepleri hep ön planda tutarak hizmet verdiniz. Sizin muhtarlara olan ilginiz ve desteğiniz Ankara’nın diğer muhtarları arasında konuşuluyor. Bizlerin ne kadar şanslı olduğunu dillendiriyor olmalarından onur duyuyoruz” dedi.