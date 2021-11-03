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Başkan Yaşar Öğrencilerle Buluştu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Genç Nevşehirliler Derneği tarafından “Yalnız Değilsiniz Biz Varız” sloganıyla düzenlenen 8. geleneksel kahvaltı programına katıldı.
Başkan Yaşar Öğrencilerle Buluştu

Başkan Yaşar’ın ev sahipliğinde Yenimahalle Belediyesi Nergis Salonu’nda düzenlenen etkinliğine MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Kılıç, Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, Genç Nevşehirliler Derneği Başkanı Ziya Ağca, bürokratlar, Nevşehirli iş insanları ve çok sayıda Nevşehirli öğrenci katıldı.

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Cumhuriyetin ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalın

Etkinlikte gençlere seslenen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sıkıntılar var. Bunları hep birlikte çalışarak ve üreterek aşacağız. Bu sıkıntıları aşmanın yolu kaliteli ve çağdaş eğitimden geçiyor. Sıkıntıları aşmanın yolu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere gösterdiği müspet ilimden geçiyor. Eğitiminizi kendinizi geliştirerek ve donanımlı yetişerek tamamlamanız gerekiyor. Birlik ve beraberliğimizin bozulmaması için Atatürk’ün değerlerine sımsıkı sarılın. Başka reçetelere ihtiyaç yok. Atatürk’ün bize hedef gösterdiği muasır medeniyetlere ulaşmanın yolu sizlerin Cumhuriyetin ilkelerine yürekten inanmanıza bağlıdır. Her yerde üretmeliyiz. Hizmet sektörü, sanayi, tarımda, hayvancılıkta üretmeliyiz. Kendi kendine yeten bir ülke olduğu zaman Türkiye sorunlarını kendiliğinden aşacaktır. Başarılı eğitim almış gençlerin durmaksızın çalışması ülkemizi güzel yarınlara taşıyacaktır. Buna yürekten inanıyorum” dedi.

Başkan Yaşar’a teşekkür

Eğitime ve gençlere verdiği destekten Başkan Yaşar’a teşekkür plaketi takdim eden Genç Nevşehirliler Derneği Başkanı Ziya Ağca, “2018 yılında kurduğumuz derneğimiz aracılığı ile Nevşehir’e 3 adet kütüphane, spor kompleksi ve öğrenci yurdu gibi genç kardeşlerimizin ihtiyacı olan kompleksleri kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte bize destek olan hemşerilerimize, büyüklerimize ve bugün ki etkinliğimizde ev sahipliği yaparak desteğini sunan Fethi Başkan’a teşekkür ediyorum” dedi.

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