Başkan Yaşar, öğretmenler ile bir araya geldi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçenin dört bir yanında eğitim veren Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) ve Destek Eğitim Merkezleri öğretmenleri ile bir araya geldi.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Yıldız Kenter Tiyatro Salonu’nda düzenlenen toplantıya Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal katıldı.

“YENİMEK noktalarını tedbir alarak açıyoruz”

Covid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlenen toplantıda eğitmenlere seslenen Yaşar, “2020 Mart ayından bu yana corona virüs salgını nedeniyle ülke olarak zor günler yaşıyoruz. Yenimahalle Belediyesi olarak bu süreç zarfında eğitimden spora, kültürden sanata bütün etkinliklerimize ara verdik. Normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte vatandaşa eğitim hizmeti sunan YENİMEK ve Destek Eğitim Merkezleri gibi hizmet noktalarımızı faaliyete geçiriyoruz. Eğitim merkezlerimiz sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uygun şekilde tedbirli olarak hizmete başlayacak” dedi.

“Eğitim başarısının altında eğitmenlerin alın teri var”

YENİMEK noktalarının 29 Mart tarihinde eğitime başlayacağını belirten Yaşar, “YENİMEK kurs merkezlerimiz 19 ayrı noktada meslek edindirme ve hobi kursu hizmeti veriyor. Normalleşme süreci sebebiyle kursiyer sayılarında yüzde 50 kapasite ile eğitim vereceğiz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak eğitimlerimize yeniden başlıyoruz. Gençlerimizin derslerinde ve sınavlarında başarılı olması amacıyla 6 ayrı noktada eğitim desteği veren Destek Eğitim Merkezlerimiz de hizmete açılmış durumda. Aynı şekilde bu merkezlerimizde de gerekli tedbirleri alarak eğitim hizmetini sürdürüyoruz. Yenimahalle Belediyesi, 750’ye yakın eğitmen kadrosu ile Türkiye’de örnek belediye konumundadır. Yenimahalle’de gencinden yaşlısına eğitim kalitesini artırmak amacıyla 2009 yılından bu yana eğitime büyük önem veriyoruz. Eğitim merkezlerimiz de vatandaşa hizmet eden tüm eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu başarının altında hepsinin emeği ve alın teri var” şeklinde konuştu.