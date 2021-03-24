  • BIST 1.414
  • Altın 441,650
  • Dolar 7,9045
  • Euro 9,3471
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -2 °C
»

Başkan Yaşar, öğretmenler ile bir araya geldi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ilçenin dört bir yanında eğitim veren Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) ve Destek Eğitim Merkezleri öğretmenleri ile bir araya geldi.
Başkan Yaşar, öğretmenler ile bir araya geldi

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Yıldız Kenter Tiyatro Salonu’nda düzenlenen toplantıya Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal katıldı.

img_0800.jpg

“YENİMEK noktalarını tedbir alarak açıyoruz”
Covid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlenen toplantıda eğitmenlere seslenen Yaşar, “2020 Mart ayından bu yana corona virüs salgını nedeniyle ülke olarak zor günler yaşıyoruz. Yenimahalle Belediyesi olarak bu süreç zarfında eğitimden spora, kültürden sanata bütün etkinliklerimize ara verdik. Normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte vatandaşa eğitim hizmeti sunan YENİMEK ve Destek Eğitim Merkezleri gibi hizmet noktalarımızı faaliyete geçiriyoruz. Eğitim merkezlerimiz sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uygun şekilde tedbirli olarak hizmete başlayacak” dedi.

img_0807.jpg

“Eğitim başarısının altında eğitmenlerin alın teri var”
YENİMEK noktalarının 29 Mart tarihinde eğitime başlayacağını belirten Yaşar, “YENİMEK kurs merkezlerimiz 19 ayrı noktada meslek edindirme ve hobi kursu hizmeti veriyor. Normalleşme süreci sebebiyle kursiyer sayılarında yüzde 50 kapasite ile eğitim vereceğiz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak eğitimlerimize yeniden başlıyoruz. Gençlerimizin derslerinde ve sınavlarında başarılı olması amacıyla 6 ayrı noktada eğitim desteği veren Destek Eğitim Merkezlerimiz de hizmete açılmış durumda. Aynı şekilde bu merkezlerimizde de gerekli tedbirleri alarak eğitim hizmetini sürdürüyoruz. Yenimahalle Belediyesi, 750’ye yakın eğitmen kadrosu ile Türkiye’de örnek belediye konumundadır. Yenimahalle’de gencinden yaşlısına eğitim kalitesini artırmak amacıyla 2009 yılından bu yana eğitime büyük önem veriyoruz. Eğitim merkezlerimiz de vatandaşa hizmet eden tüm eğitmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu başarının altında hepsinin emeği ve alın teri var” şeklinde konuştu. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 65 yaş ve üzeri vatandaşlar aşılanmaları için tek tek arandı24 Mart 2021 Çarşamba 03:16
  • Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 5 kat arttı24 Mart 2021 Çarşamba 02:24
  • Tam teşeküllü devlet hastanesi büyük oranda tamamlandı24 Mart 2021 Çarşamba 01:19
  • Pursaklar Hüma Sultan Hanım Evi’nde Sertifika Heyecanı24 Mart 2021 Çarşamba 00:23
  • Sözleşmeli çiçekçilik dönemi başlıyor24 Mart 2021 Çarşamba 00:22
  • Otopark tamamlandı24 Mart 2021 Çarşamba 00:21
  • ASKİ çalışmalarını hızlandırdı24 Mart 2021 Çarşamba 00:20
  • Gri Suların Geri Kazanılması projesi hayata geçirildi24 Mart 2021 Çarşamba 00:17
  • Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sahada24 Mart 2021 Çarşamba 00:15
  • Yenimahalle’de yüzme ve spor kursları açılıyor23 Mart 2021 Salı 04:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti