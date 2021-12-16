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Başkan Yaşar pazarı gezdi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle Kapalı Pazaryerini gezerek hem esnafın hem de vatandaşın nabzını tuttu.
Başkan Yaşar pazarı gezdi

Pazar denetiminde vatandaşlar Başkan Yaşar’a artan sebze, meyve fiyatlarından dolayı dert yanarken esnafta pazarların artık boş kaldığını söyledi.

Alışveriş yapamaz hale geldik diyen vatandaşlara esnaftan da destek geldi. Üretimde yaşanan sıkıntının etiketlere yansıdığını söyleyen pazar esnafı, “Biz de mağduruz vatandaş da” dedi. 

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Birçok ürünün artık kilo ile değil tane ile alındığının altını çizen vatandaş, “Evdeki hesap çarşıya uymuyor. Önceden kilo ile aldığımız elmayı, armudu şimdi taneyle alır hale geldik. Her şey ateş pahası. Bir hafta önce pazarda aldığın meyve sebzeyi bir hafta sonra aynı pazarda aynı fiyata alamıyorsun. Filelerimiz boş eve dönüyoruz” diye konuştu.

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Vatandaş günlük yaşıyor

Vatandaşın artık aylık, haftalık değil günlük yaşadığını dile getiren Başkan Yaşar, “Etiketler ateş pahası. Belediye olarak halkımızın sağlıklı, temiz ve güvenli alışveriş yapmaları için pazarlarımızı sürekli denetliyoruz. Ama bu seferde fiyatlar yüksek. Fiyatların düşmesi için üretici desteklenmeli. Gıda fiyatlarında günlük artışlar oluyor. Vatandaşın alım gücü düştü. Vatandaş gıda alamıyor, pazarcı da ürününü satamıyor. Bu sorunun çözüme kavuşabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

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