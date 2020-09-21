Başkan Yaşar sporcularla bir araya geldi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği ve Yenimahalle Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen programda sporcularla bir araya geldi.

16-22 Eylül tarihleri arasında, şehir merkezlerinde motorize trafiğin kısıtlanması, sürdürülebilir hareketlilik türlerinin teşvik edilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla dünya çapında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası (EUROPEAN MOBILITY WEEK) kapsamında Yenimahalle’nin tümünde pedal çevirecek olan sporcular, startı belediye önünden Başkan Yaşar ile birlikte verdi.

Bisiklet sağlığa yarar, ekonomiye de katkı sağlıyor

Yenimahalle Belediyesi önünde sporcularla bir araya gelerek etkinliği başlatan Yaşar “Yenimahalle Belediyesi olarak Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla bisiklet sporunun tanıtılmasına ve vatandaşın bu spora ilgisinin artırılmasına katkı sunmaktan ve sporcularla bir arada olmaktan onur duyuyoruz. Ne yazık ki bisiklet sporuna Türkiye’de yeteri kadar önem verilmiyor. Çocukluğumuzda hepimiz bisiklete biniyoruz. Ancak daha sonra bisikleti bir kenara bırakıyoruz. Bisiklet sadece bir yere ulaşma aracı değildir. Bisiklet sporu sağlık açısından bireylere, ekonomik açıdan da ülkelere büyük katkı sunuyor. Bisiklet, şehrin havasını emisyon açısından düzelten ve daha ucuz maliyet sağlayan bir araçtır” dedi.

Yenimahalle’de yeni yapılan parklara bisiklet yolu

Bisiklet sporu konusunda bu güne kadar yerel yönetimlerin gereken önemi göstermediğini belirten Yaşar “Büyükşehirlerimizde ve ilçelerimizde bu spora önem vermeliyiz. Yenimahalle Belediyesi olarak özellikle Batıkent bölgesinde Büyükşehir Belediyesi ile beraber yeni projeler geliştiriyoruz. Ayrıca yeni yaptığımız büyük parklarda da bisiklet yollarını koymaya başladık. Baştan aşağı yenileyeceğimiz Adnan Kahveci Parkına hem yürüyüş hem de bisiklet yolunu ilçe sakinlerinin kullanımına açacağız. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bu sporun tanıtılmasını sağlayan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.