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Başkan Yaşar, yeniden kepenk açan esnafı ziyaret etti

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, pandeminin ardından tam zamanlı olarak yeniden faaliyete geçen Yenimahalle esnafını ve taksi duraklarını ziyaret etti.
Başkan Yaşar, yeniden kepenk açan esnafı ziyaret etti

Ragıp Tüzün Caddesi ve Demetevler İvedik Caddesi dolaşarak hayırlı işler dileyen Yaşar, esnafın nabzını yokladı ve sıkıntıları dinledi.

Yenimahalle esnafı tarafından yoğun ilgi ile karşılanan Yaşar, esnafla çay içip sohbet etti. Covid-19 salgını ve uygulanan tedbirler kapsamında dükkanlarını kapatan esnafın, üreticinin sıkıntılı bir süreç yaşadığını belirten Yaşar, “Pandemi süreci nedeniyle ülkemizde esnaf ve tüccar çok zor günler yaşadı. Ama umutsuzluğa kapılmamalıyız. Bu güzel ülkede hep birlikte nice güzel günler yaşayacağız. Esnaf toplumu yansıtır. Bir yerde esnaf mutluysa orada millet de mutludur. Hepimizin sıkıntıları var, esnafımızın da sıkıntılarını biliyorum. Ancak bunları hep birlikte kardeşçe el ele aşacağız ” dedi.

“Temiz ve huzurlu bir Yenimahalle için çalışıyoruz”

56 yıldır Yenimahalleli olduğunun altını da çizen Fethi Yaşar, “Sizin verdiğiniz vergilerin her kuruşunu sizin için harcıyorum. Ortaya koyduğumuz çalışmaların ve hizmetlerin tümünü sizin daha temiz ve huzurlu bir Yenimahalle’de yaşayabilmenizi gözeterek yapıyoruz. Esnaflık da böyledir, dürüst esnaf her zaman kazanır. Hepinize hayırlı kazançlar diliyorum” diye konuştu.

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