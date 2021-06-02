Başkan Yaşar Yenimahallelileri parklara davet etti

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Hemşerilerime, kapalı alanlar yerine park ve yeşil alanları daha çok tercih etmelerini öneriyorum” dedi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni normalleşme döneminin başladığına dikkat çeken Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, vatandaşların tedbiri elden bırakmayarak kapalı ortamlardan uzak durması gerektiğini söyledi. Yaşar, “Yeni normalleşme sürecinde Pazar günleri hariç çok sayıda yer açıldı. Ancak vatandaşlarımızın kapalı alanlarda çok fazla zaman geçirmeyerek virüs kapma risklerini azaltmaları bu salgından kurtulmamız için önemli. Hemşerilerime, kapalı alanlar yerine park ve yeşil alanları daha çok tercih etmelerini öneriyorum” dedi.

Salgının henüz bitmediğini kaydeden Yaşar, ”Normalleşme kurallarının açıklanmasıyla birlikte hafta içi mesai saatleri sonrası ve özellikle cumartesi günleri yaz aylarının da gelmesiyle uzun zamandır evlerinde olan vatandaşlarımız dışarıda vakit geçirmek isteyeceklerdir. Salgın hastalık bitmediği için vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması gerekiyor. Toplu ve kapalı alanlar yerine park ve bahçeleri keyifle kullanabilirler” dedi.

460 park ve bahçe Yenimahallelileri bekliyor

Yenimahalle’de 460 adet yeşil alan, park ve ağaçlandırma alanının bulunduğunu kaydeden Yaşar, “Pandemi sürecinde sokağa çıkma yasağını fırsata çevirerek tadilat ihtiyacı olan parklarımızı revize ettik ve 5 yeni parkı hizmete soktuk. Bunlardan biri de Karayalçın Kent Meydanı. Yenimahalle sakinleri sokağa çıkma yasağının kademeli olarak kalkmasıyla birlikte kapalı alanlar yerine yeşil alanlarımızı kullansın, doğanın ve temiz havanın keyfini çıkarsın istiyoruz” dedi.