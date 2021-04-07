Başkan Yaşar’a OSİAD’tan ziyaret

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, OSİAD (OSTİM Sanayici ve İş İnsanları Derneği) Başkanı Süleyman Ekinci ve yönetimini makamında ağırladı.

Pandemi süreci nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan esnaf ve vatandaşların yaşadığı sorunların etraflıca masaya yatırıldığı görüşmede esnafın içinde bulunduğu durumu özetleyen Başkan Yaşar “2020 yılı Mart ayından bu yana esnafımız sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Sanayicimiz, esnafımız ve üreticimiz zaten pandemi öncesinde zar zor ayakta duruyordu. Bulunduğumuz her ortamda ve katıldığımız her toplantıda esnafın ve sanayicinin sıkıntılarını dile getiriyorum. Sanayisi ve üreticisi güçlü olmayan bir ülkede işsizlik ve ekonomik krizin önüne geçilmesi mümkün değildir. Ülkemizdeki ekonomik sıkıntının önüne geçmek amacıyla sanayicimize gereken destek verilmeli, dışa bağımlılıktan kurtulmanın yolunu bulmalı ve kendi ayakları üstünde durabilmeyi başarabilen esnaf ve üretici profilini yaratmalıyız” dedi.

Güçlü ekonomi için sanayici ve esnafa destek verilmeli

Yenimahalle’de göreve geldiği günden bu yana esnaf dostu bir hizmet anlayışı ile çalıştığını belirten Yaşar “Esnafımızın ayakta kalabilmesi adına bölgemizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve derneklerle iş birliği içerisindeyiz. İlçemizde ticaretin canlanması ve işletmelerin devamlılığı, işsizliğin azaltılmasında büyük rol oynayacağına inanıyorum. Bir yerel yönetici olarak bu konuda STK’lara elimden gelen desteği veriyorum” şeklinde konuştu.

Esnaf dostu belediye başkanı

Görüşmenin sonunda Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a ASTOP (Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu) adına Vefa Berat’ı takdim eden OSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ekinci “Başkan Fethi Yaşar’ı gerek Yenimahalle’de gerekse Başkent genelinde yaptığı özverili hizmetler ve çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Fethi Başkan göreve geldiği günden bu yana esnaf ve sanayiciye büyük katkı sunuyor. Kendisine bu hizmet anlayışından ötürü teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.