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Başkan Yaşar’dan GİMAT esnafına moral ziyareti

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar,Gimat esnafını ziyaret etti.
Başkan Yaşar’dan GİMAT esnafına moral ziyareti

Pandemi nedeniyle aylardır ayakta kalma mücadelesi veren esnafı yalnız bırakmayan Başkan Yaşar, vatandaşlara hayırlı işler dileyerek, “Umutsuzluğa kapılmayın. Var gücünüzle çalışmaya, üretmeye devam edin. İnşallah bu günler de geride kalacak” sözleriyle moral verdi. 

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Kendisinin de esnaflıktan geldiğini ve esnafın içinde bulunduğu sıkıntıları bildiğini kaydeden Başkan Yaşar, “Esnafımızın her zaman yanındayım ve böyle bir yerel yönetim anlayışı ile çalışıyoruz. Belediye olarak hiçbir zaman cezacı bir yapıda olmadık, bunun yerine esnafımızı öncelikle uyardık ve yasaları esnafımıza anlatarak çalıştık. Bizim için önemli olan yasalar çerçevesinde esnafımızı da tüketiciyi de korumaktır. Bize gelen tüm talepleri dinleyip anında hizmet vermeye çalıştık. Vatandaşın parasını vatandaşa harcadık. Saçı bitmemiş yetimin hakkını koruduk. Verdiğimiz tüm sözleri yerine getirdik” dedi.

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Türkiye sıkıntılı bir süreçten geçiyor
Türkiye'nin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ve bu durumun esnafa zarar verdiğini de kaydeden Başkan Yaşar, “Ülkemiz çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Covid 19 denilen illet yüzünden hemen hemen tüm sektörlerimiz ciddi sıkıntı yaşıyor. İnsanlar sokağa çıkmaktan korkuyor, yatırımcılar yatırım yapmaktan çekiniyor. Bu durum esnafımızı da etkiliyor. Ne olursa olsun umutsuzluk yok. İnşallah hep birlikte bu sıkıntıları atlatacağız” diye konuştu.

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