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Başkan Yaşar'dan Küçük Enes'e Sürpriz

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Batıkent’in küçük sakinlerinden Enes Erşahin’e doğum günü sürprizi yaptı. 
Başkan Yaşar'dan Küçük Enes'e Sürpriz

12 Yaşındaki Enes, twitter üzerinden doğum günü hediyesi olarak Kent-Koop Parkı’nda bulunan basketbol potasının yenilenmesini isterken, Başkan Yaşar’dan Enes’e çok daha sıcak bir jest geldi.

Enes’in isteği üzerine harekete geçen Yenimahalle Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, küçük çocuğun evinin önünde bulunan Kent-Koop Parkı’ndaki potayı yenisiyle değiştirirken Başkan Yaşar da basketbol temalı yaş pasta ve basketbol topuyla Enes’e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Gece boyu heyecandan uyuyamadığını söyleyen Enes Erşahin, Başkan Yaşar’ı karşısında görünce mutluluktan havalara uçtu. Pastasını Başkanla birlikte kesen Enes, Yaşar’la sahada basketbol oynadı.

Her şey çocuklarımız için 

Enes’e mutlu yıllar dileyen Başkan Yaşar, “Yenimahalle’de önceliğimiz her zaman çocuklarımız. Enes evladımız sosyal medya üzerinden bize bir talepte bulundu. Biz de Enes’e hoş bir sürpriz yapmak istedik. Onların gözündeki umut yüzündeki gülümseme hiç eksilmesin diye var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Onlar bizim aydınlık yarınlarımız” dedi.

Yenimahalle’de yapılan her yatırımda çocuklarımız ve gençlerimizi ilk sıraya koyuyoruz diye konuşan Başkan Yaşar, “Etüt merkezlerimiz, kütüphanelerimiz, kreşlerimiz çocuklarımızın eğitimi için aralıksız hizmet veriyor. İstiyoruz ki geleceğin doktorları, mimarları, mühendisleri, başbakanları ilçemizde yetişsin. Spor tesislerimiz, yüzme havuzlarımız, park ve yeşil alanlarımız yine çocuk ve gençlerimiz için hizmet veriyor. İstiyoruz ki çocuklarımız kötü alışkanlıklardan uzak, sağlıklı bireyler olarak yetişsin. Biz biliyoruz ki; gençlerimize yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır” dedi. 

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