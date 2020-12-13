Başkan Yavaş çağrıda bulundu - "Zor günleri birlikte aşalım"

Başkan Mansur Yavaş Başkentlilere, “İhtiyaç sahibi olduğunu düşündüğünüz hemşerilerimizi Başkent 153 hattımıza bildirelim. Zor günleri birlikte aşalım” çağrısında bulundu.

Başkan Yavaş pandemi nedeniyle farklı sektörlerden olmak üzere 11385 kişiye yardımların başlayacağını duyurdu.

Mart ayında pandeminin başlamasıyla ihtiyaç sahipleri için birçok iyilik kampanyasına imza atan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında yeni bir iyilik hareketini daha başlattı. Başkentlilere çağrıda bulunan Başkan Yavaş, “Desteğe ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz hemşerilerimizi lütfen Başkent 153 hattımızdan bizimle paylaşın” ifadelerine yer verdi. Yavaş’ın bu çağrısı sosyal medyada gündem olurken vatandaşlardan da büyük takdir topladı. Öte yandan Başkan Yavaş, farklı sektörlerden olmak üzere pandemide işleri zarar gören 11385 vatandaşa da yardımların başlayacağını duyurdu.

ZOR GÜNLERİ BİRLİKTE AŞALIM

Başkan Yavaş, Başkentlilerden etraflarındaki ihtiyaç sahibi olan vatandaşların belediyeye bildirilmesini istediği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kimse yollarda el açmasın, çöpten aldıklarını evladına aş yapmak zorunda kalmasın. Başını yastığa koyunca kaçan uykudan, evladına götüremediği aşından, geçim telaşından hepimiz sorumluyuz. Dara düşüp de içinden ‘Benim kimse yok mu?’ diyen vatandaşlarımızın sesi olun. İhtiyaç sahibi olduğunu düşündüğünüz hemşerilerimizi Başkent 153 hattımıza bildirelim. Zor günleri birlikte aşalım.”

PANDEMİDEN ETKİLENENLERE YARDIM

Başkan Yavaş’ın, pandemi nedeniyle işlerini kaybeden ve belediyeye yardım başvurusu yapan vatandaşlara da yardımların başladığını duyurduğu paylaşımında şu ifade ve bilgilere yer verildi: “Farklı sektörlerde yıllardır Ankara’mıza hizmet eden hemşerilerimizin bu zor günlerde de yanındayız. Pandemi nedeniyle işini kaybeden ve belediyemize başvuruda bulunan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayıp kendilerine nakdi yardımda bulunmaya başlıyoruz. 671 anaokulu kreş çalışanına, 552 çay kır bahçesi çalışanına, 5643 garson ve komiye, 6 gündüz bakım evi çalışanına, 903 müzisyene, 74 halı saha çalışanına, 388 internet oyun salonu çalışanına, 380 katin çalışanına, 1173 kıraathane nargile salonu çalışanına, 1255 sevis şoförüne, 301 sinema salonu çalışanına, 39 tiyatro salonu sanatçısıyla çalışanına olmak üzere toplamda 11385 hemşerimize desteklerimiz başlıyor. Ankara’da kimsenin yatağa aç girmesine müsaade etmeyeceğiz.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA