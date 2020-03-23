Başkan Yavaş desteğini verdi

ABB, virüse karşı önlemler kapsamında kentteki kağıt toplayıcılığını yasakladı ve geri dönüşümcülere birtakım destek sağlayacağını açıkladı.

Sokak Atık Toplayıcılar Derneği Başkanı Recep Karaman ise günlük çalıştıklarıyla geçimlerini sağlayan kağıt toplayıcılarına devletin de destek vermesini istedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), hızla yayılarak can almaya devam eden korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında kentte kâğıt toplayıcılığının yasaklandığını duyurdu. Geçimini kâğıt toplayarak sağlayanların gıda ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanacağı, ayrıca barınma ihtiyacı duyan kişilerin ise belediyenin misafir evlerinde kalabileceği açıklandı.

BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR…

Büyükşehir Belediyesi’nin söz konusu örnek kararını gazetemize değerlendiren Sokak Atık Toplayıcılar Derneği Başkanı Recep Karaman, bu kararın Ankara’da kağıt toplayıcılığı yapan yaklaşık 5 bin aileyi yakından ilgilendirdiğini belirtti. Kararın alınma sürecinde Sokak Atık Toplayıcıları Derneği olarak kendilerinin de fikirlerinin alındığını belirten Karaman, “Bizi bilinir görmek, toplumda ötekileştirmeden bize bu destekte bulunmak bizim için çok anlamlı ve önemli. Onun için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’a bu duyarlılığı için teşekkürü bir borç biliriz” dedi.

BİR DESTEK DE DEVLETTEN BEKLİYORLAR

Günübirlik kazancıyla evini kıt kanat geçindirmeye çalışan kağıt toplayıcılarının bu süreçte devletten de beklentisi olduğunu açıklayan Karaman, “Bizler günlük kazandığımızla geçinen insanlarız. Kağıt toplayıcılığı yapanların yüzde 99’unun sigortası yok. Çoğu evine bir ekmeği dahi zor götürüyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan karar ve bize sağlanan destekler çok iyi ve yerinde; ancak ayakta durabilmemiz için yeterli değil. Bu süreçte çok cüzi de olsa bir destek de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki hükümetimizden, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ankara Valiliği’nden bekliyoruz. Bizi es geçmeyeceklerini düşünüyoruz” diye konuştu.

“DEVLETİMİZ DE BİZİ UNUTMASIN”

Herhangi bir destek yapılmadığı takdirde kentteki yaklaşık 5 bin kağıt toplayıcısı ailenin maddi anlamda çok zor durumda kalacağını ifade eden Karaman, “Devletimizin de bizim çağrımızı bir an önce duyması lazım. Şu anda çok mağduruz. ‘Kiramızı, faturalarımızı nasıl ödeyeceğiz, diğer ihtiyaçlarımızı nasıl karşılayacağız?’ diye kara kara düşünüyoruz. Biz günlük geçinen insanlarız. Bir gün dahi olsa çalışmama gibi bir şansımız yok” şeklinde konuştu.

FATURA TALEBİ

Karaman, virüs tehlikesi geçene kadar kağıt toplayıcılığı yapan zor durumdaki ailelere nakdi yardımda bulunulması ya da faturalarının ödenmesi konusunda bir çalışma yapılmasının kendilerini bir nebze olsun rahatlatacağını vurguladı. Karaman son olarak şunları söyledi: “Biz de risk gurubundayız; ama bizim çocuklarımız bizim için o riskten daha önemli. Bugüne kadar çalışmamızın amacı da çocuklarımız için.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-