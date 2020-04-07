Başkan Yavaş nakit destek kartları dağıtımına başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş korona virüsü kapsamında ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşlara yönelik nakit destek kartlarının dağıtımına başladığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya twitter hesabından paylaştığı bilgiye göre;
"İnşaat işcisi 62, Temizlik işçisi 1790, Kıraathane çalışanı 1044, Ayrıca: Açlık sınırı altı 11407, Taksici,Servis,Dolmuş,Terzi,Kuaför,Müzisyen,Seyyar Simit-Satıcı: 3189 kişi olmak üzere toplam 17.492 hemşehrimize nakit destek kartları dağıtımına başlanmıştır." dedi.
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