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Başkan Yavaş’ın çağrısına terzilerden yoğun ilgi 

Koronavirüs salgını nedeniyle dükkanlarını açamayan ya da iş kaybına uğrayan terziler, Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde maske üretimine başladı. Parça başına ücret alan terzi esnafı ve Başkan Yavaş’ın çağrısına yoğun ilgi gösteriyor.
Başkan Yavaş’ın çağrısına terzilerden yoğun ilgi 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle gelirlerini kaybeden her meslek grubuna destek olmayı sürdürüyor.  

Emeklilikte yaşa takılanlar, pazarcılar, nakliyeciler, müzisyenler, taksici ve dolmuşçu esnafı, simitçi, kağıt toplayıcıları, gündelik temizliğe giden kadınlar, doğum yapan anneler, engelliler, 65 yaş ve üstü vatandaşların ardından terzi ve tekstil sektöründe çalışanlara da destek vereceklerini açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın bu çağrısı toplumda büyük karşılık buldu.

İşini kaybeden ya da dükkanını kapatmak zorunda kalan terzi esnafı Başkan Yavaş’ın destek çağrısına yoğun ilgi gösteriyor.

DESTEKTEN YARARLANMAK İÇİN BAŞVURAN TERZİ SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Büyükşehir Belediyesi, Kuzey Yıldızı Gençlik Merkezi’nde terzilere hem mekânsal destek sağlıyor hem de parça başına ücret ödüyor. 

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Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, geçtiğimiz hafta başlayan maske üretimi için başvuranların sayısının daha da arttığını belirterek, şu bilgileri verdi:
“Yaklaşık bir haftadır üretim yapıyoruz. Üretime başladığımızda bize katılan terzi sayısı 40 iken bu hafta 70 oldu. İlk hedefimiz 100 terzi arkadaşımızla çalışmaktı ancak bu sayıyı 120’e çıkardık. Önümüzdeki hafta maske üretimimizi 150 bin hatta 200 bin bandına çıkarmayı düşünüyoruz. Terzilerimiz bu uygulamadan oldukça memnun. Bu hafta sonu toplamda 120 terzi arkadaşımızı burada istihdam edeceğiz. Bunun için sosyal mesafeyi korumak için ikinci bir alan daha belirledik. Üretimimizi böylece iki katına çıkarmış olacağız. Burada en önemli olan husus daha fazla terzi arkadaşımızı istihdam etmek. Bu merkeze kendi çalıştıkları makinaları getiriyorlar, bu konuda da lojistik destek sağlıyoruz. Büyükşehir Belediyesinin bir maliyeti olmuyor.”

BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarının en üst seviyede uygulandığı merkezde çalışmaya başlayan 22 yıllık terzi Selda Altıntaş, “Kendi terzi dükkanım var. Bu süreçte çok zor günler geçirdik. İşimiz olmadı. Başkanımız sağ olsun bu proje çok büyük, çok gurur verici. Bu destek buradaki insanlarla birlikte ailelerinin geçimini de sağlıyor. Böyle düşününce bu sayı binleri buluyor. Bu yüzden Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederiz” derken, 8 yıllık terzi Uğur Aydın ise düşüncelerini, “Bu maske üretimi bize bir gelir kapısı oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Başkanımız Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederim” sözleriyle dile getirdi. 

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