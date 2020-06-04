Başkan Yavaş'tan Ankaragücü'ne destek sözü

Sarı lacivertli Başkent temsilcisinin 19 Haziran’da oynayacağı Medipol Başakşehir maçı öncesi ‘Hatıra Bilet’ uygulamasına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan destek sözü geldi.

Göreve geldiği günden bugüne her fırsatta Başkent’in en köklü kulüplerinden Ankaragücü’ne desteğini esirgemeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ’tan sarı lacivertli Başkent temsilcisine Hatıra Bilet desteği geldi. Bekar Evi Çocukları adlı taraftar grubunun sosyal medya üzerinden belediye başkanlarına Ankaragücü’ne destek çağrısına cevap veren Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, “Ankara Büyükşehir Belediyesi üzerine düşeni yapacaktır” açıklamasında bulundu.

KISA SÜREDE SOSYAL MEDYADAN CEVAP GELDİ

Sarı lacivertli Başkent temsilcisinin Bekar Evi Çocukları adlı taraftar grubu geçtiğimiz gün sosyal medya üzerinden Başkent’in ilçe belediye başkanlarını ve Büyükşehir Belediye Başkanını corona virüs önlemleri nedeniyle tribünleri dolduramayan taraftarların aldığı Hatıra Bilet kampanyasına destek vermeye davet etti. Yapılan bu davet sonrası kısa süre sonra Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin sosyal medya hesabından, “Bugün Ankaragücü yönetimiyle görüşüldü. Başkanımız Sn. Mansur Yavaş’ın talimatı ile kampanyanın Ankara genelinde ses getirmesi ve büyümesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi üzerine düşen görevleri yapacaktır. Saygılarımızla” ifadelerine yer verdi.

MURAT KÖSE’DEN 500 BİLET DESTEĞİ

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Hatıra Bilet uygulamasında Ankaragücü’ne 500 bilet desteğinde bulunduklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Köse, “Ankaragücü’müze ilk etapta 500 tane Hatıra Bileti’ni sizlerle paylaşarak desteğe devam ediyoruz. Güzel Ankara’mızın güçlü kulübüne başarısının devamını diliyoruz” ifadelerine

yer verdi.

AKYURT’TAN 250 BİLET DESTEĞİ

Taraftarların sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ’ta sessiz kalmadı. Ayık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ankaragücü’müzün kampanyasına 250 Hatıra Bilet ile destek veriyoruz. Şehrimizin 110 yıllık efsanesine başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

HATIRA BİLETİNİ ANKARAGÜCÜ BAŞKANI DUYURDU

Geçtiğimiz gün bir video paylaşan Ankaragücü Başkanı Fatih Mert Hatıra Bilet’in online satışlarının başladığını belirterek, “Sevgili Ankaragüçlüler. Yüreği Ankaragücü sevgisiyle çarpan siz değerli taraftarlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ülkemizde ve dünyamızda yaşanan corona virüs salgını nedeniyle bir süre ayrı kalsak da gönlümüzdeki Ankaragücü aşkı hiçbir zaman bitmeyecek ve güç geçtikçe daha da güçlenecektir. En büyük itici gücümüz olan taraftarlarımızın tribündeki desteğinden mahrum kalacak olsak da sizlerin desteğini her zaman yanımızda hissediyor ve aldığımız bu güçle mücadelemizi sonuna kadar büyük bir azimle devam ettiriyoruz. Sizlerden gelen talepler doğrultusunda içeride oyamayacağımız 4 maç için hatıra biletleri bastırılmıştır. 19 Haziran günü evimizde oynanacağımız ilk maç olan Medilpol Başakşehir maçı için hazırlanan biletler 5 Haziran Cuma günü Tandoğan tesislerimizde satışa sunulacaktır. Kulübümüze katkı sağlamak isteyen tüm Ankara halkımızı ve taraftarımızı bu biletlerden almaya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

20 LİRADAN BAŞLIYOR

Covid 19 önlemleri kapsamında Süper Lig’in 27. Haftasında ara verilen maçlara önümüzdeki hafta tekrar başlanacak. Salgın hastalık nedeniyle taraftarsız oynanacak maçlarda ise pek çok takım Hatıra Bileti uygulamasına gidiyor. Taraftarlar biletleri online ya da bilet noktalarından alarak dijital basılı ya da kağıda baskı şeklinde saklayabiliyor. Ankaragücü’nün ise 19 Haziran’da oynayacağı Medipol Başakşehir maçı öncesi Hatıra Biletleri satışa sunuldu. Fiyatlar ise şöyle:

Gecekondu – Hatıra Bileti

₺20.00

Maraton- Hatıra Bileti

₺30.00

BEÇ – Hatıra Bileti

₺20.00

Sağ Kapalı – Hatıra Bileti

₺30.00

Sol Kapalı – Hatıra Bileti

₺30.00

Loca – Hatıra Bileti

₺250.00

VIP – Hatıra Bileti

₺150.00

Gönül Bileti

₺1,000.00



Erkal Erdoğan//İLKSAYFA