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Başkan Yavaş'tan Ankaralılara çiçek sürprizi

Ankaralılara sosyal medya hesaplarından seslenen Başkan Yavaş, “Salgın sürecinde evinde kalarak mücadeleye destek olan her bir hemşehrimiz adına 2’şer çiçek ekiyoruz. Bugünleri atlattığımızda Ankara’mız 12 milyon çiçekle sizleri karşılayacak” dedi.
Başkan Yavaş'tan Ankaralılara çiçek sürprizi

ANFA Genel Müdürlüğü Başkan Yavaş’ın talimatı üzerine Başkent'in dört bir yanında her bir Başkentli adına toplam 12 milyon çiçeği toprakla buluşturmaya başladı.

Kentin cadde, bulvar, park ve bahçeleri ile orta refüjlere ekilen sardunya, petunya, kadife ve begonyadan oluşan çiçekler yaratacakları renk cümbüşü ile Başkent’e görsel güzellik katacak.

ANFA Genel Müdürü Nevzat Uslucan, rengarenk çiçeklerin ekimini Mayıs ayı ortalarına doğru tamamlamayı planladıklarını belirterek, “Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, 2020 yılında 12 milyon yaz ayları için 12 milyon da kış ayları olmak üzere yeşil alanlar, park ve bahçeler ile refüjlerin çiçeklendirilmesi için talimat verdi. Başkent'in 150 bin metrekare alanında çiçek ekimi yapacağız. Koronavirüs salgını bitince Başkentlileri çiçeklerle karşılamış olacağız” dedi.
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ÇİÇEK ÜRETİCİLERİNE DE DESTEK 

Yerli üreticilerin desteklenmesi yönünde Başkent’e bundan sonra ithal çiçek, bitki ve ağaç alınmayacağını açıklayan Başkan Yavaş, salgın sürecinden en az zararla çıkılması için çiçek üreticilerini de unutmadı.

ANFA Genel Müdürü Nevzat Uslucan, yerli üreticilerden çiçekleri alarak onlara da destek sağlayacaklarını belirterek, şöyle konuştu:
“Çiçekler, Ankaralı üreticilerin yetiştirdiği bitkiler. Satışları düşen üreticilere böylece destek oluyoruz. Önümüzdeki yıllarda da kırsaldaki çiftçilerimize üretimlerini artırmaları için destek olacağız.”

Başkan Yavaş'ın 2020 yılında toplamda 24 milyon çiçek ekimi talimatı vermesi üzerine 30 milyon metrekare yeşil alanı olan Başkent'te 150 bin metrekare alan çiçeklenecek. 

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