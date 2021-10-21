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Başkan Yavaş'tan Çıkrıkçılar Esnafına Ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ulus’un ticaret merkezlerinden ve tarihi mekanlarından biri olan Çıkrıkçılar Yokuşu’nda bölge esnafını ziyaret etti.
Başkan Yavaş'tan Çıkrıkçılar Esnafına Ziyaret

Yavaş, “Burayı hep beraber el ele vereceğiz, canlandıracağız. Siz yol göstereceksiniz. Talep edeceksiniz, biz de yaptığınız projeleri toplayacağız. Bizim göremediğimizi buradaki esnaf görür, yaşayan görür. Çıkrıkçıların Ankara için önemini, mazisini bilip yaşatmak çok önemli” dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent esnafıyla bir araya gelerek, yaşadıkları sorunları, talep ve çözüm önerilerini birinci ağızdan dinlemeye devam ediyor.

Bir zamanlar ticaretin kalbi olarak gösterilen Çıkrıkçılar Yokuşu esnafını Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş ile birlikte ziyaret eden Yavaş; tarihi, kültürel ve turistik öneme sahip bölgenin yeniden canlandırılması için esnafla birlikte iş birliği içinde çalışacaklarını söyledi.

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YAVAŞ: “HEP BERABER EL ELE ULUS’U CANLANDIRACAĞIZ”

Çıkrıkçılar Yokuşu esnafının otopark sorunu başta olmak üzere yaşadıkları diğer sorunları da dinleyen ve çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulunan Yavaş, şöyle konuştu:

“Niyetimiz şu; Ulus’u daha fazla kaybetmeden, tekrar burayı yaşanır bir hale getirmek. Bunun için bir an evvel ne yapabilirsek yapıyoruz. Burayı hep beraber el ele vereceğiz, canlandıracağız. Siz de yol göstereceksiniz, talep edeceksiniz. Biz de yaptığınız projeleri toplayacağız. Bizim göremediğimizi buradaki esnaf görür, yaşayan görür. Amaç burayı yaşatmak. Çıkrıkçıların Ankara için önemini, mazisini bilip yaşatmak çok önemli."

Kültür ve Tabiat Varlıklar Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş de Çıkrıkçılar Yokuşu başta olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesinin Ulus ve çevresinde hayata geçirmeyi planladığı projeler hakkında esnafa bilgi verdi. Sohbetin ardından Çıkrıkçılar Yokuşu’ndaki dükkanları tek tek gezerek ‘hayırlı işler’ dileklerini ileten Yavaş’a, bölge esnafı ve çalışanlar yoğun ilgi gösterdi.

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