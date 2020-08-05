  • BIST 1.092
  • Altın 462,671
  • Dolar 7,0417
  • Euro 8,3593
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 22 °C
»

Başkan yavaştan koronavirüs uyarısı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’te COVID-19 vaka artışı nedeniyle belediyeye yönelik ziyaretleri sınırlandırma kararı aldıklarını açıkladı.
Başkan yavaştan koronavirüs uyarısı!

Sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşları uyaran Başkan Yavaş, “Tedbirlerimizi üst seviyeye çıkarmakla birlikte çalışma arkadaşlarımızın ve siz vatandaşlarımızın sağlığı için belediyemize ziyaretleri sınırlandırdık. Tüm hemşehrilerimi salgın tedbirlerine uymaya davet ediyorum” dedi. Büyükşehir Belediyesinde takibe alınan personel sayısı 144’e yükselirken, Başkan Yavaş imzalı genelge ile tüm birimlerin acilen önceki tedbirlere ilave önlemler almaları istendi.

   Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’te COVID-19 vaka sayısındaki artış nedeniyle bir genelge yayımladı.
    Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bağlı idareler ve iştiraklerde daha önce alınan tedbirlere ilave yeni önlemlerin bir an önce hayata geçirilmesini isteyen Başkan Yavaş, zorunlu iş görüşmeleri hariç dışarıdan belediyeye yapılan ziyaretlere müsaade edilmemesini istedi.
    Sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları ve personeli uyaran Başkan Yavaş, “Bu nedenle belediyemize ziyaretleri sınırlandırdık” dedi.

BAŞKAN YAVAŞ: “TEDBİRLERE TİTİZLİKLE UYUN”
   ASKİ ve EGO Genel Müdürlükleri ile Büyükşehir Belediyesinin tüm birimleri ve bağlı şirketlerine Başkan Yavaş imzasıyla gönderilen genelge ile 12 Mart, 6 Nisan, 14 Mayıs, 3 Haziran ve 2 Temmuz 2020 tarihlerinde yayımlanan genelgeler hatırlatıldı.
   Son günlerde Türkiye genelinde ve özellikle Başkent’te artış gösteren COVID-19 vakalarına dikkat çekilen 4 Ağustos 2020 tarihli yeni genelgede; daha önce alınan tedbirlere ilave yeni tedbirlerin alınarak bunun titizlikle sürdürülmesi gerektiği vurgulandı. Başkan Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada şu mesajlara yer verdi:
“Ankara’da Covid-19 vaka artışı maalesef ilk zamanlardaki seviyeye çıkmıştır. Tedbirlerimizi üst seviyeye çıkarmakla birlikte çalışma arkadaşlarımızın ve sizlerin sağlığı için belediyemize ziyaretleri sınırlandırdık. Tüm hemşehrilerimi salgın tedbirlerine uymaya davet ediyorum.”

4-041.jpg

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE TAKİBE ALINAN PERSONEL SAYISI 144’E YÜKSELDİ
     Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Gültekin de yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinde takibe alınan personel sayısının 144’e yükseldiğini duyurdu.
    Maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasının son derece önemli olduğuna dikkat çeken Gültekin, “Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talimatıyla belediyemize yapılan ziyaretler sınırlandırılmıştır. Büyükşehir Belediyesi halkımızın sağlığına yönelik tüm önemleri almaya devam etmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara bayram coşkusunu BiP’te yaşadı06 Ağustos 2020 Perşembe 00:52
  • Ankara'nın koronavirüs haritası05 Ağustos 2020 Çarşamba 13:39
  • Pursaklar’da Kurban Murdar Olmadı05 Ağustos 2020 Çarşamba 05:01
  • Dede Korkut Hikayeleri Mamak’ta hayat buluyor05 Ağustos 2020 Çarşamba 04:25
  • Keçiören'e vizyon katacak bir meydan05 Ağustos 2020 Çarşamba 04:01
  • Ekoköy’de ilk hasat 05 Ağustos 2020 Çarşamba 03:33
  • Neşet Ertaş Türküleri Mamak’ta05 Ağustos 2020 Çarşamba 02:33
  • Meclis kararları artık online05 Ağustos 2020 Çarşamba 02:33
  • Mahalle oyunları ile doyasıya eğlendiler05 Ağustos 2020 Çarşamba 02:26
  • Başkan Altınok: En çok yatırım yapan belediyeyiz05 Ağustos 2020 Çarşamba 02:21
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti