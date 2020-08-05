Başkan yavaştan koronavirüs uyarısı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’te COVID-19 vaka artışı nedeniyle belediyeye yönelik ziyaretleri sınırlandırma kararı aldıklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşları uyaran Başkan Yavaş, “Tedbirlerimizi üst seviyeye çıkarmakla birlikte çalışma arkadaşlarımızın ve siz vatandaşlarımızın sağlığı için belediyemize ziyaretleri sınırlandırdık. Tüm hemşehrilerimi salgın tedbirlerine uymaya davet ediyorum” dedi. Büyükşehir Belediyesinde takibe alınan personel sayısı 144’e yükselirken, Başkan Yavaş imzalı genelge ile tüm birimlerin acilen önceki tedbirlere ilave önlemler almaları istendi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’te COVID-19 vaka sayısındaki artış nedeniyle bir genelge yayımladı.

Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bağlı idareler ve iştiraklerde daha önce alınan tedbirlere ilave yeni önlemlerin bir an önce hayata geçirilmesini isteyen Başkan Yavaş, zorunlu iş görüşmeleri hariç dışarıdan belediyeye yapılan ziyaretlere müsaade edilmemesini istedi.

Sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları ve personeli uyaran Başkan Yavaş, “Bu nedenle belediyemize ziyaretleri sınırlandırdık” dedi.

BAŞKAN YAVAŞ: “TEDBİRLERE TİTİZLİKLE UYUN”

ASKİ ve EGO Genel Müdürlükleri ile Büyükşehir Belediyesinin tüm birimleri ve bağlı şirketlerine Başkan Yavaş imzasıyla gönderilen genelge ile 12 Mart, 6 Nisan, 14 Mayıs, 3 Haziran ve 2 Temmuz 2020 tarihlerinde yayımlanan genelgeler hatırlatıldı.

Son günlerde Türkiye genelinde ve özellikle Başkent’te artış gösteren COVID-19 vakalarına dikkat çekilen 4 Ağustos 2020 tarihli yeni genelgede; daha önce alınan tedbirlere ilave yeni tedbirlerin alınarak bunun titizlikle sürdürülmesi gerektiği vurgulandı. Başkan Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada şu mesajlara yer verdi:

“Ankara’da Covid-19 vaka artışı maalesef ilk zamanlardaki seviyeye çıkmıştır. Tedbirlerimizi üst seviyeye çıkarmakla birlikte çalışma arkadaşlarımızın ve sizlerin sağlığı için belediyemize ziyaretleri sınırlandırdık. Tüm hemşehrilerimi salgın tedbirlerine uymaya davet ediyorum.”

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE TAKİBE ALINAN PERSONEL SAYISI 144’E YÜKSELDİ

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Gültekin de yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinde takibe alınan personel sayısının 144’e yükseldiğini duyurdu.

Maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulmasının son derece önemli olduğuna dikkat çeken Gültekin, “Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talimatıyla belediyemize yapılan ziyaretler sınırlandırılmıştır. Büyükşehir Belediyesi halkımızın sağlığına yönelik tüm önemleri almaya devam etmektedir” değerlendirmesinde bulundu.