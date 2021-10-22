Başkan Yavaş'tan Sosyal Tesis Sözü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 17 yıldır yol ve alt yapı sorunu yaşanan Sincan’daki Alcı Mahallesi’ni ziyaret etti.

Mahallede sorunları ve talepleri dinleyen Yavaş, “Burada yerleşimi gerçekleştirecek kreş dahil sosyal tesislerin hepsini biz yapacağız. Benim de arzum burada yerleşimin başlaması” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, insan odaklı belediyecilik anlayışı doğrultusunda Başkentlilerle bir araya gelerek talep ve sorunları yerinde dinlemeye devam ediyor.

17 yıldır hayalet mahalleye dönen Sincan ilçesi Alcı Mahallesi’nin 17 yıldır yaşanan yol ve altyapı sorununu çözüme kavuşturan Yavaş, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Sanayi bölgelerine çok yakın olmasına rağmen yıllarca ihmal edilen mahalleyi ziyaret eden Yavaş’a; Başkent Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Şadi Türk, ASO 2. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Seyit Ardıç ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları da eşlik etti.

YAVAŞ: “YİNE NE ZAMAN İSTERSENİZ GELİRİM ”

Alt ve üstyapıda başlatılan çalışmaların ardından mahalle sakinleriyle buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tek tek sorun ve talepleri dinledi.

Mahallenin ihtiyaçlarının karşılanması için seçimden önce bir söz verdiğini ifade eden Yavaş, “Burayı hiç unutmadık. Organize sanayi bölgelerine çok yakın, onların işçiye ihtiyacı var. Bazı işçiler uzun yollar nedeniyle çalışmak istemiyor. Burası için yeni bir formüle gerek yok. Organize sanayide çalışanlar burada ev sahibi olabilirler ya da buraya kiracı olarak taşınıp neredeyse işlerine yürüyerek gidebilirler” dedi.

ASKİ Genel Müdürlüğü’nün altyapı sorununu çözdüğünü, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de bölgede asfalt serimi gerçekleştirdiğini belirten Yavaş, mahallenin canlanması konusunda çalışmalar yapacaklarını anlattı:

“Burada yerleşimi gerçekleştirecek kreş dahil sosyal tesislerin hepsini biz yapacağız bir an evvel. Pazar yerine, market yerine bunlara da yardımcı olalım ki hareket başlasın. Ben yine ne zaman isterseniz, gelirim. Dönünce de arkadaşlarla tekrar bir çalışma yapacağız. Kısa zamanda neler yapabileceğimize bakacağız. Benim de arzum, bir an evvel burada yerleşimin başlaması. Hem organize sanayi bölgelerinde istihdamın artması hem de işsizliğin bitmesi.”

ASKİ VE FEN İŞLERİ EKİPLERİ 7/24 ÇALIŞTI

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçimler öncesinde ziyaret ederek yaşamın yeniden başlayacağı sözünü verdiği Alcı Mahallesi’nin altyapı ve kanalizasyon sıkıntısını sonlandırmak için sahaya inen ASKİ ekipleri; 4 bin 688 metre pis su ve bin 450 metre yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 6 bin 138 metrelik altyapı çalışmalarını tamamladı.

ASKİ Genel Müdürlüğü ayrıca 1 adet terfi istasyonu, 1 adet 7 bin 500 metreküp depo, 1 adet bin 500 metreküp üst kat depo, 1 adet bin 500 metreküp orta kat depo ve yaklaşık 98 bin metre iletim ve şebeke hattı yaptığı mahallede bölge sakinlerinin rahat bir nefes almasını sağladı.

Bölgede 13 kilometrelik asfalt imalatını tamamlayan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ise toplamda 57 bin ton sıcak, 89 bin ton da mekanik asfalt serimi yaptı.