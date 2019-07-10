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Başkan Yavaş’tan Türk-İş’e ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilk sendika ziyaretine Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’ndan (TÜRK-İŞ) başladı. 
Başkan Yavaş’tan Türk-İş’e ziyaret


TÜRK-İŞ’e uzun süredir iade-i ziyarette bulunmayı istediğini ifade eden Başkan Yavaş, TÜRK-İŞ’in Türkiye’nin en önemli sendikası olduğunun altını çizdi.

Genel Başkanı Ergün Atalay ise Başkan Yavaş’a göreve gelir gelmez personelin sendika seçme özgürlüğü konusunda yayımladığı genelge nedeniyle de teşekkür etti. Çalışanların sendikal haklarının sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirten Başkan Yavaş, şöyle konuştu:

“Hangi alanda olursa olsun kişilerin iradesine baskı yapmayı kendimize yakıştıramıyoruz. Herkes artık 21. yüzyılda sendikasını başka seçeceği ne varsa kendisine seçmen olarak veya birey olarak hak tanınıyorsa bunu fesada uğratacak her şeyden kaçınmamız gerekiyor. Bir genelgemiz yayınlandı ve bu da duyuldu. İnşallah başka yerlerde herkese aynısı yapılır. Bir başka belediyede aynı baskı yapıldığı zaman aynı sendika sesini çıkartmayabiliyor. Bu saatten sonra artık herkes kendi sendikasını kendi seçsin. Kendi kararını kendi versin. Her konuda işin sahibine başvurmak lazım. Bunda da samimiyiz en ufak bir şikayet gelirse de, işçilere baskı yapıldığı zaman hemen müdahale ediyoruz.”

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BAŞKAN’DAN ODTÜ’YE HİBE ÖĞRENCİ YURDU TEKLİFİ

Ziyarette gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Başkan Yavaş, ODTÜ’de yurt yapmak için kesilen ağaçlar nedeniyle vatandaşların ve öğrencilerin duyarlılığının dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, şu açıklamalarda bulundu:
“Bizler yönetici olarak her türlü sorunu konuşarak, uzlaşarak çözme iradesine sahip olmalı ve bunu becermemiz lazım. ODTÜ’de huzursuzluk var, bunları görüyoruz. Öğrenciler oradaki ağaçları kestirmemek için uğraşıyorlar. Bazı talepleri var. Öğrenciler orada Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun olmasını da istemiyorlarmış. Eğer burada böyle bir problem çıkıyorsa istediğiniz yurdu biz yapalım belediye olarak yasal yetki sınırlarımız içerisinde ve size hibe edelim dolayısıyla oradaki tartışma ortadan kalkacaktır teklifinde bulundum. Gelin araya girelim birlikte bu işi halledelim dedim. Rektör bey bu teklife şaşırdı bunu görüşmem gerekiyor dedi.

Daha sonra orada görev alan milletvekilleri ile yaptıkları görüşmede kesime ara vermişler ama daha sonra bana attığı mesajda bu yetki bende değil Bakanlık’ta dedi. Bekliyoruz biz sözümüzdeyiz. Mesele ODTÜ’ye yurt yapmaksa Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi biz yan yana gelebiliriz. Arzu eden başka belediyeler de katılabilir. Oraya öğrencilerin ihtiyacı olan yurdu yapmaya hazırız ve ODTÜ yönetimine hibe etmeye de hazırız. Problem üretmek kolay, çözmek zor iş. Polisiye vakaları artmadan, Türkiye’de ve Ankara’da huzursuzluk olmadan uzlaşarak çözebileceğimize inanıyoruz. Konuşarak çözülmeyecek hiçbir şey yok.”

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