Kimsenin aç ve açıkta kalmasına gönlümüz razı değil. Yakınınızda değil yanınızdayız” diyerek söz veren ve esnaf odalarından iş yerini kapatan esnaf ve işsiz kalan çalışanların listesini isteyen Başkan Yavaş, yeni bir iyilik hareketi başlattı.

Yeni bir iyilik hareketi daha başlatan Başkan Yavaş, “Farklı sektörlerde yıllardır bize yardımcı olan ve pandemi nedeniyle işini kaybeden hemşehrilerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Kimsenin yatağa aç girmesini istemiyoruz. Destek zamanı bizde” dedi. Sinema salonu çalışanından garsona kadar birçok meslek grubunda olan vatandaşlar “forms.ankara.bel.tr/isinikaybeden” adresinden form doldurarak başvuruda bulunabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinde iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafın, işini kaybeden çalışanların ve gelirinden mahrum kalan vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Hafta sonu Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne (ANKESOB) bağlı sektör ve esnaf temsilcileriyle bir araya gelen ve sorunlarını dinleyen Başkan Yavaş, işsiz kalan çalışanların temel ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçti.

BAŞKAN YAVAŞ: “DESTEK ZAMANI BİZDE”

Pandemi süreci boyunca tüm meslek gruplarına destek olan, vatandaşların dertlerine çare bulmak ve mağduriyetlerini en aza indirgemek için dayanışma çalışmalarına imza atan Başkan Yavaş şimdi de iş yeri kapanan, gelirinden olan ve işsiz kalan vatandaşlara destek vereceklerini açıkladı.

Sektör ve esnaf odalarının temsilcileriyle yaptığı görüşmede “Kimsenin aç ve açıkta kalmasına gönlümüz razı değil. Yakınınızda değil yanınızdayız” diyerek söz veren ve esnaf odalarından iş yerini kapatan esnaf ve işsiz kalan çalışanların listesini isteyen Başkan Yavaş, bu sözünü tutarak yeni bir iyilik hareketi başlattı.

Sosyal medya hesapları üzerinden garsondan komiye kadar çeşitli meslek gruplarının temel ihtiyaçlarını karşılayacaklarını açıklayan Başkan Yavaş, şu mesajı verdi:

“Farklı sektörlerde yıllardır bize yardımcı olan ve pandemi nedeniyle işini kaybeden hemşehrilerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Kimsenin aç ve yatağa aç girmesini istemiyoruz. Başvuru için ‘forms.ankara.bel/isinikaybeden’ adresini ziyaret edebilirsiniz.”

BAŞVURULAR BAŞLADI

“Yıllardır Ankara’mıza hizmet ediyorlar. Destek zamanı bizde” diyerek işini kaybeden vatandaşlara seslenen Başkan Yavaş, “forms.ankara.bel.tr/isinikaybeden” internet adresi üzerinden başvuruların alınmaya başladığını duyurdu.

İlk etapta destek kapsamına giren meslek grupları şöyle:

-Sinema salonu çalışanı

-Kıraathane/Nargile salonu çalışanı

-Çay/Kır bahçesi çalışanı

-İnternet/Oyun salonu çalışanı

-Garson/Komi

-Servis şoförü

-Anaokulu/Kreş çalışanı

Büyükşehir Belediyesinin imkanları ölçüsünde esnafa ve işini kaybedenlere destek olmayı sürdüreceklerini belirten Başkan Yavaş, önümüzdeki süreçte kafe ve lokantalarını kapatan esnaftan karantinadaki vatandaşlara ulaştırmak üzere yemek temin edeceklerini de sözlerine ekledi.